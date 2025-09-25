«فخر الوطن»: ملتزمون بدعم أبطال خط الدفاع الأول

جدد مكتب «فخر الوطن» التزامه الراسخ بالمسؤولية المجتمعية لدعم وتمكين أبطال الخطوط الأمامية، مؤكداً أن المسؤولية المجتمعية هي ركيزة أساسية في استراتيجية القيادة الرشيدة للدولة.

وقال المكتب، بمناسبة «اليوم العالمي للمسؤولية المجتمعية»، الذي يُصادف الخامس والعشرين من شهر سبتمبر كل عام، إن التزامه بالمسؤولية المجتمعية يستند على ضمان رفاهية وتقدير وتطوير جميع العاملين في خط الدفاع الأول الذين يبذلون جهوداً استثنائية ويُظهرون تفانياً في حماية صحة وسلامة مجتمع الإمارات.

وأضاف أن رؤيته تكمن في خلق مُستقبل أفضل وأكثر استدامة لجميع الأبطال في الخطوط الأمامية مع أسرهم، وهذا يعني إطلاق المزيد من المبادرات المُصمّمة لتحسين حياتهم وتقع على عاتق المكتب مسؤولية دعمهم وتمكينهم، من خلال العمل بشكل وثيق مع شركائه في الجهات الحكومية والخاصة لتطوير وتنفيذ برامج ومبادرات تُلبّي احتياجاتهم.