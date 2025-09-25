عبدالله بن زايد ووزير خارجية إستونيا يطلقان مبادرة مشتركة لدعم تعافي أوكرانيا عبر التعليم والمهارات الرقمية وريادة الأعمال

التقى سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، معالي مارغوس تساهكنا، وزير خارجية جمهورية إستونيا، خلال أعمال الدورة الثمانين للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.

وخلال اللقاء، بحث الجانبان آخر المستجدات الإقليمية والدولية، والعلاقات الثنائية وسبل تعزيز التعاون في مختلف المجالات، إلى جانب المبادرات المشتركة لدولة الإمارات وإستونيا لدعم جهود التعافي في أوكرانيا.

ووقّعت دولة الإمارات وإستونيا إعلاناً مشتركاً لدعم جهود تعافي أوكرانيا من خلال مبادرات نوعية في مجالات التعليم، والمهارات الرقمية، وريادة الأعمال. حيث تعكس هذه المبادرات التزام البلدين المشترك بدعم أوكرانيا وشعبها، والاستثمار في الشباب من أجل بناء مجتمعات أقوى ومستقبل أكثر ازدهاراً.

ويركّز الإعلان المشترك على ثلاثة برامج رئيسية:

- مراكز كفاءات الطفولة المبكرة EDUHUB – لتمكين معلمي مرحلة ما قبل المدرسة من اتباع منهجيات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات (STEM) الحديثة، والتدريب على الإسعافات الأولية، وتوفير موارد مبتكرة لبناء بيئة آمنة وشاملة للطلاب في المراحل المبكرة في أوكرانيا.

- مسرّعات مهارات المستقبل Coding Unicorns – لتوسيع فرص تعليم البرمجة وعلوم STEM للمراهقين والشباب، وخصوصاً الفتيات، من خلال نوادٍ لا صفية وبرامج تدريب مكثفة تتماشى مع احتياجات سوق العمل.

- برنامج رواد الأعمال المستقبليين – لإدماج تعليم ريادة الأعمال في برامج التدريب المهني، بما يمكّن آلاف الطلبة من اكتساب مهارات الأعمال والمعرفة المالية والابتكار للمساهمة في إعادة إعمار أوكرانيا ونموها الاقتصادي.

وبهذه المناسبة، صرحت معالي ريم بنت إبراهيم الهاشمي، وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي:

“تعكس هذه الشراكة إيمان دولة الإمارات الراسخ بأن الاستثمار في أطفال أوكرانيا وشبابها هو استثمار في مستقبلها. ومن خلال التعاون مع إستونيا، الرائدة عالمياً في مجال الابتكار الرقمي والتعليم، نهدف إلى تمكين جيل ليقوم بإعادة البناء والابتكار والازدهار.”

وسيتم تنفيذ هذه المبادرات بالتعاون الوثيق مع وزارة التعليم والعلوم الأوكرانية، والسلطات الإقليمية، وشركاء من مؤسسات المجتمع المدني، بما يضمن الملكية المحلية والاستدامة وقابلية التوسع على المستوى الوطني.

حيث تؤكد هذه المبادرات المشتركة دعم دولة الإمارات وإستونيا الثابت لجهود التعافي في أوكرانيا على المدى الطويل والتنمية وإعادة الإعمار، مع تجديد التزام البلدين بالمبادئ الإنسانية والابتكار والتعاون الدولي.

كما تواصل دولة الإمارات بذل جهود حثيثة للتخفيف من حدة الأوضاع الإنسانية في أوكرانيا؛ إذ قدّمت منذ بداية الأزمة أكثر من 105 ملايين دولار أمريكي لدعم الجهود الإنسانية، ووقّعت اتفاقيات تعاون مع مؤسسة أولينا زيلينسكا لتوفير مراكز إضافية للأسر الحاضنة ودور الأيتام المتضررة من النزاع، وأرسلت طائرات إغاثة تحمل أكثر من 1,015 طناً من المساعدات الطبية والغذائية والإغاثية.

كما قدّمت دولة الإمارات 50 سيارة إسعاف، وأكثر من 4,500 مولّد كهربائي، وسفينتين محمّلتين بمساعدات إغاثية إلى رومانيا استفاد منها أكثر من 1.2 مليون شخص معظمهم من النساء والأطفال.

بالإضافة إلى ذلك، نجحت دولة الإمارات في إتمام 17 عملية وساطة بين روسيا وأوكرانيا، ليصل العدد الإجمالي للأسرى الذين أُفرج عنهم عبر جهود الوساطة إلى 4,641 شخصاً.