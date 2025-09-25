عمار بن حميد: صحة الفرد وسلامته أساس بناء مجتمع متماسك ومنتج

أكد سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، ولي عهد عجمان، رئيس المجلس التنفيذي، أن الاهتمام بصحة المواطنين والمقيمين يشكل ركيزة أساسية من ركائز التنمية الشاملة بالدولة.

وقال سموه: «إن صحة الفرد وسلامته هما أساس بناء مجتمع متماسك ومنتج، وإن عجمان تسعى دائماً إلى توفير منظومة رعاية صحية متكاملة وفق أعلى المعايير العالمية، بما يعزز صحة وسلامة المجتمع ويضمن جودة الحياة».

جاء ذلك خلال استقبال سموه أمس، في الديوان الأميري بعجمان، راشد سيف القبيسي الرئيس التنفيذي للعمليات في مجموعة «بيور هيلث»، المشغلة لمدينة خليفة الطبية بعجمان، ووفد من المجموعة ضم الدكتور عارف علي الشحي الرئيس التنفيذي للمكتب الطبي بالمجموعة، وخميس صالح المنصوري الرئيس التنفيذي لمدينة الشيخ خليفة الطبية، حيث اطلع سموه على أبرز إنجازات المدينة والتطورات التي شهدتها في مختلف التخصصات الطبية والخدمات العلاجية.

وخلال اللقاء، أكد سمو ولي عهد عجمان أهمية استقطاب الكوادر الطبية المتميزة وتوفير بيئة عمل محفزة تسهم في استدامة التطوير والارتقاء بمستوى الخدمات الصحية.

وأشاد سموه بالجهود المبذولة من قبل شركة «بيور هيلث» في إدارة وتشغيل المدينة، مؤكداً أن الإنجازات المحققة بالمدينة تدعم الرؤية الاستراتيجية في جعل عجمان وجهة رائدة للرعاية الصحية المتقدمة.

وعرض وفد «بيور هيلث» تقريراً لإنجازات ومؤشرات جودة الخدمات وكفاءة الكوادر الطبية بمدينة الشيخ خليفة الطبية في عجمان.

وأشار التقرير إلى أن المدينة استقبلت خلال العام الماضي أكثر من 100 ألف زيارة للعيادات الخارجية، إلى جانب أكثر من 115 ألف زيارة لقسم الطوارئ، ما يعكس الثقة الكبيرة التي يوليها المجتمع للخدمات الطبية التي توفرها المدينة.