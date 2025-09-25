«تدوير» تعلن الإطلاق الرسمي لـ«تجميع» لإحداث نقلة نوعية في مستقبل جمع النفايات

أعلنت مجموعة تدوير، الشركة الإماراتية الرائدة في مجال الإدارة المتكاملة للنفايات عن الإطلاق الرسمي لـشركة «تجميع»، والتي تهدف إلى إحداث نقلة نوعية في عمليات جمع النفايات على مستوى الإمارة، لتشكل محطة محورية في مسيرة مجموعة تدوير.

ضمن دورها الحيوي في بناء بيئة أكثر نظافة وأمان واستدامة في أبوظبي، بالتماشي مع الأهداف البيئية الوطنية، وأهداف رؤية دولة الإمارات العربية المتحدة لتحقيق الاقتصاد الدائري.

كما أعلنت المجموعة عن تعيين أشلي أليكس في منصب الرئيس التنفيذي لشركة «تجميع»، وهو من الروّاد في هذا القطاع ويتمتع بخبرة تزيد على 20 عاماً في إدارة النفايات واستعادتها. وسيقود أشلي رؤية «تجميع» الطموحة نحو إرساء معايير جديدة في الأداء التشغيلي، والاستدامة البيئية، وتكامل التكنولوجيا الذكية.

تحت قيادته، ستعتمد «تجميع» أنظمة ذكية لتحسين مسارات الجمع تقلّل من استهلاك الوقود وتخفّض الانبعاثات، مما يسهم في تسريع العمليات وتعزيز كفاءتها على مستوى الإمارة.

وستقوم الشركة أيضاً بإطلاق أدوات رقمية لمراقبة السلامة تدعم ثقافة السلامة القائمة على تجنب إلحاق الضرر، مما يسهم في تحسين ممارسات العمل وتعزيز رفاهية القوى العاملة.

بالإضافة إلى ذلك، سوف يتاح دمج تقنيات التتبع اللحظي والتحليلات التنبؤية من تحقيق موثوقية أعلى في تقديم الخدمات، وخفض التكاليف التشغيلية، وزيادة القدرة على الاستجابة لاحتياجات المجتمع. وتسهم هذه التطورات مجتمعة في وضع معيار جديد لعمليات جمع النفايات، لتوفير شوارع أنظف، وأثر بيئي أقل، وخدمات أكثر ذكاءً للإمارة.

وفي هذا السياق، قال المهندس علي الظاهري، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمجموعة تدوير: «يجسّد إطلاق شركة «تجميع» تحولاً جوهرياً في النهج الذي نتبعه في تنفيذ عمليات جمع النفايات، ليتجاوز أثرها الإجراءات اللوجستية التقليدية، إلى تقديم نموذج ملهم محفز للابتكار البيئي.

يضم أسطولنا الجديد شاحنات دقيقة التصميم، وتقنيات مراقبة مدعومة بالذكاء الاصطناعي، وأنظمة مسارات محسّنة، تعمل جميعها معاً بتكامل لتقديم خدمات منتظمة على قدر عالٍ من الجودة والكفاءة، تسهم في الحفاظ على نظافة البيئة في أبوظبي.

وندرك في مجموعة تدوير أن تحقيق مهمة استخلاص القيمة من النفايات يبدأ من المراحل الأولى لجمعها، لذا نستثمر عبر «تجميع» في البنية التحتية الأكثر ذكاءً، والتقنيات الأنظف، والخدمات عالمية المستوى، التي من شأنها تعزيز جودة الحياة في أبوظبي، ودفع عجلة تحولها نحو اقتصاد دائري.

تعكس هذه المبادرة رؤيتنا الاستشرافية كمؤسسة وطنية رائدة في الاستدامة، وقوة تنافسية في قطاع إدارة النفايات على الصعيد العالمي ونعتز بجهودنا الداعمة لأجندة حكومة دولة الإمارات بتحقيق استراتيجية الحياد المناخي بحلول عام 2050، عبر قيادة نموذج عملي هادف عميق الأثر».

ومن جانبه، قال أشلي أليكس، الرئيس التنفيذي لشركة «تجميع»: «تقوم «تجميع» على مبدأ التميز في الخدمة، من خلال توفير عمليات أكثر نظافة وأماناً، وتحقيق معايير أعلى لعملائنا والمجتمعات التي نخدمها.

ويجمع أسطولنا المتطور بين أحدث أنظمة الجمع المدعومة بالذكاء الاصطناعي وأفضل ممارسات السلامة العالمية، بما يضمن كفاءة العمليات وشفافيتها ومسؤوليتها البيئية. هذا هو النموذج الحقيقي لخدمات الجمع الحديثة، وأنا فخور بقيادة هذا الفصل الجديد في مسيرة الاستدامة في أبوظبي».

ولا تقتصر أهداف شركة «تجميع» على التأثير محلياً، إذ صُممّت كنموذجٍ مرنٍ قابل للتطبيق على نطاق أوسعٍ إقليمياً، بما يعزز مكانة مجموعة تدوير كمنظومة رائدة تتبنى نهجاً تقدمياً.

في مجال البنية التحتية المستدامة لإدارة النفايات، ومن المتوقع أن تحرز «تجميع» تقدماً ملموساً فورياً في جودة الخدمات المقدمة وتعزيز السلامة والتفاعل المجتمعي على مستوى إمارة أبوظبي، مع بدء عملياتها التي تتزامن مع إطلاق حملة توعية وطنية تستهدف الأفراد والمؤسسات حول طرق التخلص الآمن من النفايات وفرزها، والمسؤولية المجتمعية المشتركة في صياغة مستقبل بيئي أكثر نظافة.