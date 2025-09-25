«إمباور» تقدم في «ويتيكس 2025» حلولاً مبتكرة لتقنيات التبريد

استكملت مؤسسة الإمارات لأنظمة التبريد المركزي (إمباور)، أكبر مزود لخدمات تبريد المناطق في العالم، تحضيراتها الفنية للمشاركة راعياً استراتيجياً في الدورة السابعة والعشرين من معرض تكنولوجيا المياه والطاقة والبيئة «ويتيكس 2025».

والذي يُنظم من قِبل هيئة كهرباء ومياه دبي، من 30 سبتمبر إلى 2 أكتوبر 2025 في مركز دبي التجاري العالمي. وأوضحت «إمباور» أن مشاركتها في «ويتيكس 2025» تهدف إلى إبراز أحدث حلولها وتقنياتها المبتكرة في مجال تبريد المناطق، إلى جانب استعراض خبرتها ومشاريعها الكبرى الحائزة على جوائز عالمية، والتي تعد من الأضخم في العالم على صعيد القدرة التبريدية.

وأكدت «إمباور» أن فرق عملها ستتواجد على مدار أيام المعرض لتقديم شروحات متكاملة للزوار حول دور المؤسسة في خفض الانبعاثات الكربونية وحماية البيئة والموارد الطبيعية، من خلال اعتماد أفضل الممارسات المستدامة في التشغيل والإنتاج والتوزيع، مدعومة ببرامج بحث وتطوير متواصلة.

كما ستستعرض المؤسسة نموذجاً لمشروع الخليج التجاري الذي حاز على جائزتين عالميتين من موسوعة غينيس للأرقام القياسية والذي يضم محطات وأبنية ومشاريع عدة مختلفة.

وقال أحمد بن شعفار، الرئيس التنفيذي لـ«إمباور»: نفخر برعايتنا لمعرض ويتيكس مجدداً هذا العام، باعتباره منصة رائدة لاستعراض أحدث التقنيات وتبادل الخبرات والمعارف، وإبرام الشراكات النوعية التي تعزز التعاون بين القطاعين العام والخاص.

وتأتي مشاركتنا في إطار حرصنا على دفع عجلة التطوير في قطاع تبريد المناطق، انطلاقاً من مكانة «إمباور» الرائدة كأكبر مزود لخدمات تبريد المناطق في العالم.

ويعكس الإقبال العالمي الكبير الذي يحظى به المعرض المكانة المرموقة لإمارة دبي حاضنة للابتكار ومركزاً للتطور التكنولوجي، وتجسيداً لتصدر دولة الإمارات جهود العمل المناخي والانتقال إلى الطاقة النظيفة والاقتصاد الأخضر.