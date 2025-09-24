محمد الشرقي يؤكد أهمية تطوير المؤسسات التعليمية وتوفير ممكنات العلم

اطلع سمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي، ولي عهد الفجيرة، خلال لقائه بمكتبه في الديوان الأميري الدكتور سليمان الجاسم، رئيس جامعة الفجيرة على استراتيجية عمل الجامعة وخططها، وبرامجها.

وأكد سموه خلال اللقاء أهمية تطوير المؤسسات التعليمية وخلق منظومة متكاملة توفّر أدوات المعرفة وممكنات العلم والتنمية وتسهم في بناء الوطن ودعم نهضته.

وأشار سموه إلى دعم ومتابعة صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي، عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، لسير العملية التعليمية، وتوفير متطلبات تطويرها والارتقاء بها، بهدف تحقيق رؤية الدولة في قطاع التعليم وفق أفضل المستويات.

وقدّم الدكتور سليمان الجاسم الشكر والتقدير إلى سمو ولي عهد الفجيرة على دعمه ومتابعته لعمل الجامعة، مؤكداً مواصلة الجهود في تقديم أرقى المخرجات. حضر اللقاء الدكتور أحمد حمدان الزيودي، مدير مكتب سمو ولي عهد الفجيرة.

من جهة أخرى، اطلع سمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي، ولي عهد الفجيرة خلال استقباله في مكتبه بالديوان الأميري، الشيخ حمدان بن سعيد بن طحنون آل نهيان، أمين عام اتحاد الإمارات للمصارعة على إنجازات الاتحاد ومشاركاته الإقليمية والدولية وأجندة الموسم على صعيد بطولات المصارعة المقبلة للاتحاد.

وتعرف سموه خلال اللقاء إلى إنجازات ومشاركات إمارة الفجيرة في منافسات رياضة المصارعة عبر تحقيق 44 ذهبية، و26 فضية، و52 برونزية في البطولات المحلية خلال عام 2025 بمشاركة أكثر من 70 لاعباً من الإمارة وبتمثيل بارز لأندية الفجيرة (الفجيرة، مربح ودبا).

وأكد سموه، ضرورة توجيه الاهتمام بتطوير رياضة المصارعة، ومواصلة تنظيم البطولات الإقليمية والدولية التي تعزز انتشارها واستقطاب الرياضيين لتحقيق نتائج مشرفة في منافساتها.