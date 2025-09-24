حميد النعيمي: الإمارات تولي اهتماماً كبيراً بقطاع الطاقة

استقبل صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي، عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، بحضور سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، ولي عهد عجمان، رئيس المجلس التنفيذي، أمس، بالديوان الأميري، معالي سهيل بن محمد فرج فارس المزروعي، وزير الطاقة والبنية التحتية.

واطّلع صاحب السمو حاكم عجمان، خلال اللقاء على خطط الوزارة ومشاريعها التطويرية والمستقبلية في إمارة عجمان، إلى جانب أبرز المبادرات المتعلقة بتطوير البنية التحتية وقطاع الطاقة بالدولة، والتي تهدف إلى تحقيق الاستدامة وتعزيز جودة الحياة.

وأثنى صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي، على جهود وزارة الطاقة والبنية التحتية، ودورها المحوري في إطلاق وتنفيذ مشاريع حيوية تخدم المواطنين والمقيمين. وقال سموه إن دولة الإمارات بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، تولي اهتماماً كبيراً بقطاع الطاقة والبنية التحتية، باعتباره ركيزة أساسية في تحقيق التنمية المستدامة وضمان رفاه المجتمع.

بدوره، أكد سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، أن إمارة عجمان، بتوجيهات صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي، تحرص على الاستثمار في قطاع البنية التحتية، ورفع كفاءة استهلاك الطاقة، بما يعزز مسيرة الإمارة نحو مستقبل أكثر استدامة وتنافسية بمختلف المجالات.