قائد عام شرطة عجمان يتفقد إدارة العمليات ومركز مشيرف الشامل

أشاد اللواء الشيخ سلطان بن عبدالله النعيمي، قائد عام شرطة عجمان، بجهود الإدارة العامة للعمليات الشرطية المتميزة في تحقيق مؤشرات الأجندة الوطنية، والتي أسهمت في تعزيز الأمن والأمان وتعزيز أمن الطرق ورفع نسبة رضا المجتمع عن الخدمات الشرطية.

جاء ذلك خلال تفقده الإدارة العامة للعمليات الشرطية، ومركز شرطة مشيرف الشامل، بحضور العميد عبدالله سيف المطروشي مدير عام العمليات الشرطية، والعقيد سيف خليفة المهيري مدير إدارة مراكز الشرطة الشاملة، وعدد من الضباط وذلك وفق برنامج التفتيش الزمني للاطلاع على سير إجراءات العمل، لمناقشة الاحتياجات ومتطلبات التطوير والتحديث.

وبدأ قائد عام شرطة عجمان الجولة التفتيشية بالاطلاع على سير العمل والإجراءات المتبعة بقسم الخدمات المساندة بإدارة العمليات الشرطية، ومؤشرات الأجندة الوطنية، ونتائج تطبيق المقترحات، كما اطلع على قسم الاستراتيجية وتطوير الأداء والوحدات التابعة له، وأبرز الأعمال والمبادرات في القسم.

وأشاد بارتفاع نسب الإنجاز وإيجابية مؤشرات الأداء والاهتمام بنشر ثقافة الجودة وارتفاع عدد المستفيدين، وإنجازات تطبيق نظام النجوم العالمي لتطبيق الخدمات وتطوير مبادرات إسعاد المتعاملين. ثم تفقد قائد عام شرطة عجمان مركز شرطة مشيرف الشامل، واطلع على أفرع ووحدات وآليات العمل ونسب الإنجاز والمبادرات المستحدثة.