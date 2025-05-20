«المجلس الوطني» يبحث تعميق التعاون البرلماني مع السنغال

بحث معالي صقر غباش، رئيس المجلس الوطني الاتحادي مع مالك أنجاي، رئيس الجمعية الوطنية بجمهورية السنغال «البرلمان»، بمقر المجلس في أبوظبي، سبل تعزيز علاقات التعاون البرلماني بين الجانبين، من خلال تبادل الزيارات وتعزيز التنسيق والتشاور حيال مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك.

وأكد معالي غباش على العلاقات الأخوية التاريخية التي تربط البلدين والشعبين الصديقين، وتمتاز بالمتانة والتوافق الكبير تجاه مختلف القضايا المطروحة على الساحة الإقليمية والدولية.

وأكد الجانبان على أهمية تعزيز أوجه التعاون والتنسيق البرلماني بين المجلسين الصديقين، وتوحيد المواقف والرؤى والتوجهات حيال مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك في مختلف المحافل البرلمانية الإقليمية والدولية.

وقال معاليه إن الإمارات وقيادتها الرشيدة تنظر بتقدير للتجربة السنغالية في التنمية والتعايش وبناء المؤسسات. فالسنغال تمثل اليوم واحدة من الدول الأكثر استقراراً في غرب أفريقيا.

وأكد معاليه على حرص المجلس الوطني الاتحادي على تعزيز الشراكة مع دول القارة. ويعكس هذا الحرص عضوية المجلس كمراقب في البرلمان الأفريقي منذ عام 2019، إلى جانب توقيعه مذكرة تفاهم وتعاون مع المجموعة الأفريقية في الاتحاد البرلماني الدولي، والتي تضم 51 دولة.

وأشار إلى دور لجنة الصداقة البرلمانية بين المجلس الوطني الاتحادي والجمعية الوطنية بجمهورية السنغال الصديقة في تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين والشعبين الصديقين في مختلف المجالات الحيوية، وتوسيع آفاق الشراكة الاستراتيجية في المجالات والقطاعات ذات الاهتمام المشترك.