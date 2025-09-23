محمد الشرقي يطّلع على نظام «ميديا إنفو» للمكتبات الرقمية والأرشفة



اطلع سمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي، ولي عهد الفجيرة، على نظام «ميديا إنفو» للمكتبات الرقمية والأرشيف الذكي، ودوره في حفظ التراث الوطني وإتاحته للأجيال الحالية والقادمة، وذلك خلال لقاء سموه في مكتبه بالديوان الأميري كلاً من خبيرة التراث الثقافي والأرشفة بدرية الحوسني، والمهندس ساهر عبيد، ممثل شركة «ميديا إنفو» في الشرق الأوسط.

وجرى خلال اللقاء استعراض آلية توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي المتقدمة في دعم الأصول المؤرشفة، مثل الكتب، والدوريات، والوثائق، والمخطوطات، والمواد الصوتية والمرئية، وإبراز دورها في تسهيل وصول الباحثين والمهتمين والجمهور إلى المحتوى التاريخي والأرشيفي.

وأكد سموه أهمية حفظ وتوثيق التاريخ والتراث الثقافي المادي والشفهي والهوية الثقافية لدولة الإمارات والمنطقة، ونقله إلى الأجيال، وتعريف العالم به، مشدداً على التزام الإمارة بتوجيهات صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي، عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، بدفع منظومة العمل الحكومي والمؤسسي نحو المزيد من الأبحاث ومشاريع توثيق التاريخ.

وأشاد سموه بالاستخدام المتطور للتقنيات الحديثة في مجال الأرشيف والتوثيق التاريخي، وأهميته في انتشار المعلومات التاريخية والحصول عليها من قبل المهتمين والباحثين، ووجّه بمواصلة العمل في هذا المجال وتطويره لتحقيق أفضل مستويات الاستفادة فيه.

من جانبها، أكدت بدرية الحوسني مواصلة العمل والجهود نحو مزيد من المبادرات التوثيقية لتاريخ دولة الإمارات وتراثها.

حضر اللقاء الدكتور أحمد حمدان الزيودي، مدير مكتب سمو ولي عهد الفجيرة.