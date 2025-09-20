حمدان بن زايد يتفقد مشاريع تطويرية في جزيرة دلما ويلتقي الأهالي

تفقد سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل حاكم أبوظبي في منطقة الظفرة، عدداً من مشاريع البنية التحتية قيد التنفيذ في جزيرة دلما، والتي تهدف إلى تقديم خدمات نوعية ومتميزة لأهالي الجزيرة، ما ينسجم مع مسيرة التنمية الاجتماعية والاقتصادية الشاملة التي تشهدها إمارة أبوظبي.

واطلع سموّه خلال زيارته لجزيرة دلما على عرض شامل من بلدية الظفرة تضمن مشاريع حيوية، منها مشروع الحماية الصخرية الذي يهدف إلى حماية السواحل والبنية التحتية من تأثيرات الأمواج والأمطار باستخدام مواد مستدامة، إلى جانب مشاريع إنشاء البنية التحتية للمنطقة الصناعية الجديدة والأراضي السكنية.

والتي تسهم في دعم التنمية المستقبلية وتعزيز الخدمات للمجتمع المحلي. تأتي هذه التوجيهات في إطار الرؤية الحكيمة لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، الذي يواصل مسيرة البناء والتنمية المستدامة، مرتكزاً على تمكين الإنسان الإماراتي، وتعزيز جودة حياته في مختلف مناطق الدولة. وخلال الزيارة، استقبل سمو الشيخ حمدان بن زايد عدداً من أهالي الجزيرة في مجلس دلما واطمأن على أحوالهم.

واطلع على سير العمل في القطاعات الخدمية والحيوية قيد التطوير، ونقل لهم تحيات صاحب السمو رئيس الدولة، وحرص القيادة على متابعة شؤون المواطنين والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لهم.

من جانب آخر، زار سمو الشيخ حمدان بن زايد المواطن بخيت محمد ياعد القبيسي في منزله الذي كان في استقباله وأفراد أسرته، وأعربوا عن بالغ سعادتهم وتشرفهم بزيارة سموه.