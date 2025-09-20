قائد عام شرطة عجمان يشيد بتميز إدارة حماية ووقاية المجتمع

أشاد اللواء الشيخ سلطان بن عبدالله النعيمي، قائد عام شرطة عجمان، بتميز الأداء في إدارة حماية ووقاية المجتمع، والدور البارز الذي تؤديه في تعزيز جودة حياة الأفراد، ودعم ركائز الأمن المجتمعي بما يواكب أهداف واستراتيجية وزارة الداخلية.

جاء ذلك خلال تفقده للإدارة بحضور المقدم فاطمة عبيد الشامسي، نائب مدير إدارة حماية ووقاية المجتمع، والرائد وفاء الحوسني، والرائد ثاني غانم الشامسي.

حيث اطلع سعادته على سير العمل في قسمي الشرطة المجتمعية والدعم الاجتماعي، واستمع إلى شرح حول آليات العمل وآليات استقبال القضايا الأسرية والمجتمعية، مشيداً بالجهود المبذولة في تقديم الدعم الشرطي للمجتمع، والمبادرات المجتمعية التي تعزز الوعي والتماسك المجتمعي.

وفي سياق متصل اطلع قائد عام شرطة عجمان على جهود قسم المتابعة الشرطية، مشيداً بالإنجازات المحققة في تطوير آليات العمل والانتقال من الأساليب التقليدية إلى منظومة متكاملة من الخدمات الذكية، كما زار سعادته مركز الدراسات والبحوث، واطلع على جهود البحث العلمي وإعداد الدراسات التي تدعم تطوير جودة العمل.

وفي نهاية الجولة عقد اللواء الشيخ سلطان بن عبدالله النعيمي اجتماعاً مع ضباط إدارة حماية ووقاية المجتمع، وأشاد بتطبيق معايير التفتيش السنوي، والالتزام بتنفيذ القرارات الصادرة من القيادة العليا والجهود المقدمة لتطوير سير الأداء في شرطة عجمان.