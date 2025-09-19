22 مواطناً يلتحقون بالدفعة الثانية لبرنامج «تصميم المهمات الفضائية»

أعلنت أكاديمية الفضاء الوطنية، إحدى المشاريع التحولية التابعة لوكالة الإمارات للفضاء، بالتعاون مع مجموعة «إيدج»، أمس، عن انطلاق برنامج الدفعة الثانية في مسار «تصميم المهمات الفضائية وهندسة الأقمار الاصطناعية».

ويستمر البرنامج على مدار 10 أسابيع، خلال الفترة الممتدة من 16 سبتمبر وحتى 21 نوفمبر 2025 في مقر وكالة الإمارات للفضاء بأبوظبي، ومركز التدريب المتقدم والمرافق المتخصصة التابعة لشركتي «فضاء» وشركة «بيكن رِد».

وشهد اليوم الافتتاحي للبرنامج انطلاقة شاملة تضمنت كلمات رئيسية ألقاها عدد من القادة والمسؤولين في وكالة الإمارات للفضاء ومجموعة «إيدج»، كما تعرّف المشاركون إلى المنصة الرقمية التعليمية الخاصة بالبرنامج، التي ستواكب مسيرتهم التدريبية وتدعم تطورهم، وأتاح اليوم الأول فرصة للتواصل والتعارف وتبادل الأفكار، وبناء شبكات مهنية تسهم في إثراء تجربتهم على مدار فترة البرنامج.

وقال المهندس سالم بطي القبيسي، المدير العام لوكالة الإمارات للفضاء: «إن إطلاق الدفعة الثانية من هذا المسار التدريبي المتخصص يجسد التزام دولة الإمارات بتطوير رأس المال البشري الوطني، وترسيخ مكانتها الرائدة في مجال علوم وتكنولوجيا الفضاء».

وأشار إلى أن الأكاديمية تمثل منصة استراتيجية لإعداد نخبة من الكفاءات القادرة على قيادة مشاريع نوعية في مجال تصميم المهمات الفضائية وبناء الأقمار الاصطناعية، بما يسهم في تسريع نمو القطاع الفضائي، وتعزيز دوره محركاً أساسياً للاقتصاد المعرفي المستدام.

من جانبه، قال وليد المسماري، رئيس قطاع تكنولوجيا الفضاء والأمن السيبراني في مجموعة «إيدج»: إن التعاون مع وكالة الإمارات للفضاء يعكس التزام المجموعة الراسخ بدعم مسيرة الدولة في التميز والابتكار، من خلال نقل أرقى الخبرات والمعارف العالمية إلى الكفاءات الوطنية وتمكينها من تحقيق طموحاتها.

من جهته، أشار المهندس ناصر الراشدي، مدير أكاديمية الفضاء الوطنية، خلال كلمته الافتتاحية للبرنامج إلى أن عملية اختيار المرشحين للالتحاق بالبرنامج تضمنت معايير واختبارات تقييم دقيقة، أثمرت عن اختيار 22 مشاركاً من 13 جهة حكومية وخاصة وأكاديمية ومن البحث العلمي من قطاعات مختلفة مدنية وعسكرية، كلهم من المواطنين.