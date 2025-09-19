القمة العالمية للاقتصاد الأخضر تعزز دور الشباب في دعم الحلول المناخية

انسجاماً مع توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، لتمكين الشباب وإدماجهم للمشاركة في الفعاليات والإجراءات الوطنية والإقليمية والدولية المرتبطة بالمناخ، تستكشف الدورة الحادية عشرة من القمة العالمية للاقتصاد الأخضر دور الشباب في ريادة الحلول المناخية عبر التكنولوجيا وريادة الأعمال والعمل البيئي. وتبحث القمة الطلب المتزايد على الاستثمارات الواعية والمستدامة، مع تسليط الضوء على تأثير الأجيال الشابة في بناء مستقبل أكثر استدامة.

وتعقد القمة العالمية للاقتصاد الأخضر تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، رعاه الله، وينظمها كل من المجلس الأعلى للطاقة في دبي، وهيئة كهرباء ومياه دبي، والمنظمة العالمية للاقتصاد الأخضر، يومي 1 و2 أكتوبر 2025 في مركز دبي التجاري العالمي تحت شعار «الابتكار المؤثر: تسريع مستقبل الاقتصاد الأخضر».

وقال معالي سعيد محمد الطاير، نائب رئيس المجلس الأعلى للطاقة في دبي، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، ورئيس المنظمة العالمية للاقتصاد الأخضر: «تشكل القمة ركيزة جوهرية لترسيخ مكانة دولة الإمارات العربية المتحدة الرائدة بوصفها منطلقاً لتمكين الشباب داخل الدولة وخارجها.

وتحفز القمة المبادرات الشبابية، وتركز سنوياً على سبل تمكين الشباب بالمعرفة والفرص وأحدث المهارات والأدوات، ليصبحوا قادرين على تولي دور قيادي وإيجابي في العمل المناخي. وتشكل القمة منصة عالمية لإعداد أجيال متمكنة واعية ودعم استثمار طاقات الشباب وتحويلها إلى مبادرات، وإيصال أصواتهم وحلولهم المبتكرة إلى صنّاع القرار والمستثمرين، وتشجيع تأهيلهم بمهارات المستقبل وعلومه، بوصفهم ركيزة التنمية الشاملة وقادة الغد في مجتمعاتهم واقتصاداتهم».

بدورها، قالت حور أهلي، مندوبة سابقة لشباب مؤتمر الأطراف COP28، وإحدى المتحدثات في القمة العالمية للاقتصاد الأخضر 2025: «يحمل جيلنا شرف ومسؤولية بناء اقتصاد أخضر يُكرّم تراثنا ويصون مستقبلنا. إنَّ الاستدامة إرث نحمله، وأسلوب حياة نختاره».

وقالت الدكتورة لينا نور الدين، الشريكة المؤسسة والرئيسة التنفيذية والشريكة الإدارية في شركة لمار القابضة، وإحدى المتحدثات في القمة العالمية للاقتصاد الأخضر 2025: «نؤمن بأن التحول الأخضر يتطلب عملاً جماعياً. ويمكننا من خلال توظيف أطر الشراكة بين القطاعين العام والخاص أن نربط تمويل القطاع الخاص بأهداف المناخ الدولية، محولين الالتزامات إلى تغيير حقيقي ومؤثر للأجيال القادمة».

استدامة

من ناحيتها، قالت سينيكا كوتوم، مديرة قسم الاستدامة في مجموعة الشايع، وإحدى المتحدثات في القمة العالمية للاقتصاد الأخضر 2025: «لا يمكننا التغلب على التحديات المناخية باتباع استراتيجيات قديمة. الاستدامة لم تعد مجرد مهمة روتينية.

وإنما باب يفتح الآفاق أمام الفرص التجارية التي يمكن من خلالها الاستفادة من التقنيات الذكية ومبادئ الاقتصاد الدائري وابتكارات الطاقة التي ستؤثر بشكل مباشر على النتائج النهائية وتحمي الموارد الطبيعية ولا شكَّ بأن تحديد تميز القادة في هذه المرحلة سيتم على أساس اتخاذهم إجراءات جريئة ومساهمتهم في تعزيز التعاون بين مختلف القطاعات والصناعات لمواءمة التقنيات مع الاستراتيجيات والأهداف، وتوظيف الابتكار الأخضر لدفع عجلة النمو الاقتصادي والتقدم البيئي».