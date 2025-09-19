«إيدج» تعرض جيلاً جديداً من أنظمة الطائرات غير المأهولة

تستعرض «إيدج»، إحدى المجموعات العالمية الرائدة في مجالات التكنولوجيا المتقدمة والدفاع، أحدث قدراتها متعددة المجالات خلال مشاركتها في معرض «Partner 2025»، المعرض الدولي للدفاع الذي يقام في بلغراد، خلال الفترة من 23 إلى 26 سبتمبر الجاري.

وتُمثل هذه المشاركة الانطلاقة الأولى لمجموعة «إيدج» ضمن فعاليات هذا المعرض المتخصص، ما يعكس توسع تركيزها الاستراتيجي في منطقة البلقان والأسواق الأوسع في أوروبا الوسطى والشرقية.

وستشهد الفعالية، التي تقام كل عامين بدعم من وزارة الدفاع الصربية، حضور وفود رفيعة المستوى، ومسؤولين حكوميين كباراً، وممثلين من حلف شمال الأطلسي (الناتو)، ووكالة الدفاع الأوروبية، ومنظمات دولية أخرى في قطاعي الدفاع والأمن لاستكشاف أحدث الابتكارات في أنظمة المدفعية والصواريخ، والعربات المدرعة، والحرب الإلكترونية، وأنظمة الطائرات غير المأهولة، والرادارات، وأجهزة المحاكاة، والمنصات البحرية.

وستعرض «إيدج» مجموعة متكاملة من حلول الدفاع، تشمل الأنظمة الجوية، والذخائر الموجهة بدقة، والأنظمة الكهروبصرية، والرادارات، والحرب الإلكترونية، والتقنيات غير الفتاكة؛ إذ تعرض في المجال الجوي أنظمة الطائرات غير المأهولة من فئة «SHADOW 25» و«SHADOW 50»، المصممة لتنفيذ ضربات دقيقة وسريعة ضد الأهداف الثابتة، إلى جانب طائرة من طراز «HT-100» من «أنافيا».