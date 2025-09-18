تحديث مواصفة دبي لجودة الخدمات الاجتماعية

أطلقت هيئة تنمية المجتمع في دبي الإصدار المحدَث (2.0) من «مواصفة دبي لجودة الخدمات الاجتماعية»، التي تمثل إطاراً تنظيمياً متقدماً يرسخ مكانة الإمارة وجهة رائدة في تطوير القطاع الاجتماعي وفق أرقى معايير الجودة والتميز، وذلك مواكبة لمستهدفات «عام المجتمع 2025» ودعماً لغايات أجندة دبي الاجتماعية 33.

وتعتمد المواصفة على 3 محاور رئيسية هي: القيادة والإدارة الفعالة، جودة تقديم الخدمة، وحماية حقوق المتعاملين وأسرهم، وتغطي 21 معياراً رئيسياً و57 معياراً فرعياً، بما يزيد على 200 متطلب عملي، كما تم إدماج معايير، خصوصاً بالفئات الأكثر أولوية في الرعاية الاجتماعية، وتشمل: أصحاب الهمم، كبار المواطنين، والأطفال.

وتعتمد المواصفة نظام التصنيف بالنجوم «من نجمة إلى خمس نجوم»، الذي يقيس مستوى نضج الممارسات المؤسسية في مراكز تقديم الخدمات الاجتماعية بناءً على القدرة والنتائج والاستدامة، ما يضمن التحسين المستمر، وقياس الأثر الفعلي على حياة الأفراد والأسر.

وقال حريز المر بن حريز، المدير التنفيذي لقطاع التنظيم والخدمات المجتمعية في هيئة تنمية المجتمع: «إن إطلاق مواصفة دبي في نسختها المحدثة يعكس التزامنا بجعل الجودة ثقافة مؤسسية في القطاع الاجتماعي.

وتقديم خدمات تستجيب لتطلعات المجتمع وتدعم دمج جميع الفئات، خصوصاً الأكثر حاجة إلى الرعاية. نحن نؤمن أن هذه الخطوة سترتقي بالقطاع الاجتماعي في دبي إلى مستويات جديدة من الشفافية، الكفاءة، والابتكار».

وتأتي هذه الخطوة استكمالاً لجهود الهيئة في بناء منظومة اجتماعية متكاملة تضمن حقوق المستفيدين، وتدعم استدامة جودة الحياة، بما يرسخ مكانة دبي نموذجاً عالمياً في التنمية المجتمعية.