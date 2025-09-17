«سفن إكس» والبريد الأردني يتعاونان في الخدمات والتحول الرقمي

أعلنت سفن إكس «7X»، المجموعة القابضة في قطاعات التجارة والنقل والخدمات اللوجستية والممثل الرسمي لعضوية دولة الإمارات في الاتحاد البريدي العالمي، عن توقيعها على مذكرة تفاهم مع البريد الأردني لتعزيز التعاون في مجالات الخدمات البريدية، والاتفاقيات الثنائية، والتحول الرقمي.

وتأتي هذه الخطوة ثمرةً للاجتماع رفيع المستوى الذي عُقد بين وفدي الجانبين على هامش أعمال مؤتمر الاتحاد البريدي العالمي الثامن والعشرين – دبي 2025.

وتركّز المذكرة على تمكين التحول الرقمي للبريد من خلال الاستفادة من حلول (7X) المبتكرة، وفي مقدمتها منصة «وصلة للبريد» كأول سوق رقمي عالمي يربط المشغّلين البريديين، ما يفتح للشبكات الوطنية منفذاً إلى تدفقات بريدية وتجارية عالمية، ويسهم في تحسين كفاءة عمليات النقل والتوزيع وخفض التكاليف التشغيلية، بالإضافة إلى دعم وصول الشركات الصغيرة والمتوسطة والبائعين المحليين إلى سوق التجارة الإلكترونية العالمية.

وقال طارق الواحدي، الرئيس التنفيذي لسفن إكس: «يأتي هذا الاتفاق في إطار العلاقات المتميزة بين دولة الإمارات والمملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة، ويعكس التزامنا بتعزيز التعاون الدولي في بناء منظومة بريدية حديثة وذكية.

إن شراكتنا المرتقبة تمثل جسراً لتبادل الخبرات وتوسيع آفاق الابتكار، بما يرسخ دور البريد كعنصر محوري في التنمية الاقتصادية وتمكين التجارة الإلكترونية الشاملة».

وقالت هنادي الطيب، المدير العام للبريد الأردني: «يحرص البريد الأردني على الانفتاح والتعاون مع شركائنا الإقليميين والدوليين، وفي مقدمتهم سفن إكس. إن توقيع مذكرة التفاهم هذه يُجسّد إيماننا الراسخ بأهمية التحول الرقمي في قطاع البريد واللوجستيات، وضرورة مواكبة المتغيرات المتسارعة في عالم التجارة الإلكترونية والاقتصاد الرقمي».