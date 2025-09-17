محمد الشرقي: تمكين الكوادر الوطنية يسهم في إعداد قادة المستقبل

أكد سمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي، ولي عهد الفجيرة، أهمية تمكين الكوادر الوطنية والاستثمار في كفاءاتهم وطاقاتهم وتطويرها، بما يسهم في إعداد قادة المستقبل، ودعم ركائز تنمية الوطن على جميع المستويات.

جاء ذلك خلال استقبال سموه منتسبي برنامج «قيادات حكومة الإمارات 2025»، أمس في قصر الرميلة.

وأشار سموه إلى الاهتمام الذي تُوليه حكومة دولة الإمارات لتمكين الإنسان، والاستثمار في العقول المبدعة من أبناء وبنات الإمارات، ليقودوا مستقبل الدولة نحو المزيد من الإنجازات المُشرّفة في جميع المجالات.

وأشاد سموه بالمستوى المميز لمُنتسبي برنامج قيادات حكومة الإمارات، مثمناً جهود القائمين على هذا البرنامج الوطني الهادف إلى إعداد كفاءات وطنيّة قادرة على التغيير والتأثير الإيجابي، وتصنع الفرص وتواكب المستقبل بمتغيراته وتطلعاته.

وشارك المنتسبون سموه في نقاش مفتوح حول عدد من المفاهيم القيادية، حيث تحدث سموه عن أهمية التمسك بالطموح والشغف ودور العلم والانفتاح المعرفي في تحقيق أفضل المستويات.

كما تحدث سموه مع المنتسبين عن الصفات التي تخلق القائد الحقيقي عبر شجاعة القرار والحكمة فيه والإرادة القوية لمواجهة التحديات واكتساب الفُرص، بالإضافة إلى فهم الآخر والسعي للعمل المشترك نحو خير الوطن والإنسان.

كما وجّه سمو ولي عهد الفجيرة المنتسبين للبرنامج بضرورة التحلي بحسّ المسؤولية الوطنية في خدمة الوطن في كافة المجالات وعبر كافة الأدوار، وتطوير أدواتهم المعرفية والفكريّة عبر التعلّم المستمر وتطوير الذات.

وعبّر منتسبو «برنامج قيادات حكومة الإمارات» عن شكرهم وامتنانهم إلى سمو ولي عهد الفجيرة على لقائهم، مؤكدين أن لقاء سموه والاستماع إلى حديثه المُلهم وتوجيهاته القيّمة تشكل تشجيعاً كبيراً يدفعهم لمواصلة التميز والريادة والقيادة.