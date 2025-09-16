«الإمارات للألمنيوم» تطلق برنامجاً لدعم إسكان الموظفين الإماراتيين المتميزين

أعلنت شركة الإمارات العالمية للألمنيوم أمس، عن إطلاق برنامج وطني لدعم التمويل السكني للموظفين المواطنين المتميزين في العمل، وذلك بعد توقيع اتفاقية تعاون مع هيئة أبوظبي للإسكان لتحقيق التوافق بين المزايا الجديدة وبرامج دعم الإسكان الحكومية، بما يسهم في توسيع نطاق هذه البرامج وتعزيز استفادة المواطنين منها.

وقال عبدالناصر بن كلبان، الرئيس التنفيذي للشركة: «نلتزم في الإمارات العالمية للألمنيوم بدعم موظفينا وتمكينهم من بناء أسس راسخة لمستقبلهم. ويُعد استقطاب الكفاءات الوطنية المتميزة والاحتفاظ بها ركيزة أساسية، ليس فقط لضمان استدامة نجاح شركتنا، بل أيضاً لدعم مسيرة التنمية الصناعية في دولتنا.

ونسعى دائماً لأن نكون وجهة العمل المفضلة للمواطنين الإماراتيين، من خلال توفير بيئة عمل تدعم الطموح، وتحتفي بالإنجازات، وتفتح آفاقاً واسعة للنجاح والتقدم».

من جانبه قال حمد حارب المهيري. مدير عام هيئة أبوظبي للإسكان: «نقدّر مبادرة شركة الإمارات العالمية للألمنيوم التي تهدف إلى دعم موظفيها المتميزين من خلال التعاون مع هيئة أبوظبي للإسكان لتوفير مزايا إضافية للمواطنين الحاصلين على قروض سكنية من الهيئة.

وتعكس الاتفاقية التزام الشركة بالإيفاء بمسؤوليتها الاجتماعية ودورها الرائد في تعزيز الاستقرار الأسري ورفاهية المجتمع. ونتطلع إلى أن تتبع الشركات الوطنية الأخرى نهج شركة الإمارات العالمية للألمنيوم بإطلاق مبادرات مماثلة تخدم أبناء الوطن».