الإمارات واليابان تبحثان تعزيز التعاون في العلوم الفضائية المتقدمة

زار وفد من وكالة الإمارات للفضاء، برئاسة معالي الدكتور أحمد بالهول الفلاسي، وزير الرياضة ورئيس مجلس إدارة الوكالة، عدداً من المؤسسات الحكومية والخاصة في اليابان.

وفي هذا السياق أشار معالي الدكتور أحمد بالهول الفلاسي، وزير الرياضة ورئيس مجلس إدارة وكالة الإمارات للفضاء، إلى أن دولة الإمارات تعمل وفق رؤية واضحة لمستقبل القطاع من خلال الاستراتيجية الوطنية للفضاء 2030، الرامية إلى بناء اقتصاد فضائي مستدام.

ودعم البحث العلمي، وتمكين القطاع الخاص من المشاركة الفاعلة في المشاريع والتقنيات الفضائية، وأوضح معاليه أن وكالة الإمارات للفضاء تعمل بشكل وثيق مع شركائها حول العالم لبناء وتعزيز بيئة فضائية داعمة تحقق النمو المستدام على المدى الطويل.

وأضاف معالي الدكتور الفلاسي: «تعكس زيارة وفد الوكالة إلى اليابان التزام الإمارات بدورها الرائد جسراً للتعاون الدولي يربط بين الطموحات الوطنية والمبادرات العالمية، بما يسهم في بناء منظومة فضائية عالمية أكثر تكاملاً تعود بالنفع على الإنسانية بأسرها.

ونحرص من خلال تعاوننا مع الأصدقاء في اليابان على دعم البرامج الوطنية الطموحة، وفتح آفاق جديدة للشراكات في مجالات العلوم والتكنولوجيا والاستكشاف». من جانبه قال المهندس سالم بطي القبيسي، المدير العام لوكالة الإمارات للفضاء:

«تمثل هذه الزيارة خطوة مهمة لتعزيز شراكاتنا الاستراتيجية مع اليابان، أحد أبرز رواد الفضاء على مستوى العالم، حيث تعرفنا إلى تجارب متقدمة في الصناعات الفضائية.

والتقى وفد الوكالة، في مستهل زيارته، كبار المسؤولين في وزارة الاقتصاد والتجارة والصناعة اليابانية، حيث تم بحث سبل التعاون في تطوير الصناعات المرتبطة بقطاع الفضاء ودعم الابتكار في تقنيات الاستكشاف الفضائي.كما زار الوفد مركز الفضاء تسوكوبا التابع لوكالة الفضاء اليابانية «جاكسا».