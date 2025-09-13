محمد بن زايد ومحمد بن راشد : حسين خانصاحب أسهم في نهضة الإمارات وخلد ذكره بمشاريع خير وعطاء

حاكم عجمان: سيظل اسمه باقياً في ذاكرة الوطن بما قدم من إنجازات

مكتوم بن محمد: كرّس حياته للعمل الخيري تاركاً إرثاً خالداً من العطاء

نعى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، رجل الأعمال الراحل حسين خانصاحب، وأكد سموهما أن الراحل كان أحد أهم رواد الأعمال في الإمارات، وأنه خلد ذكره بمشاريعه المجتمعية والإنسانية والخيرية.

وقال صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، عبر حسابه على منصة «إكس»: «رحم الله رجل الأعمال حسين خانصاحب وأسكنه فسيح جناته، أسهم في نهضة الإمارات وسعى في أعمال الخير والعطاء من خلال مشاريعه المجتمعية والإنسانية، خالص العزاء والمواساة إلى أسرته».

وقال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، عبر حسابه على منصة «إكس»: «تعازينا القلبية لأسرة رجل الأعمال الراحل حسين خانصاحب.. أحد أهم رواد الأعمال في الإمارات والذي تأسست شركتهم منذ العام 1935... كان رائداً في مشاريع البنية التحتية.

. وما يخلد ذكره أنه كان رائداً في المشاريع المجتمعية والإنسانية والخيرية.. له جهود في بناء مساكن الأسر المتعففة ومساكن الأيتام والمراكز الصحية وغيرها.. وهذا ما يبقى.. وهذا ما يرفع قيمة أي إنسان ويخلد ذكره واسمه في ذاكرة الوطن.. رحمه الله وأسكنه فسيح جناته وألهم أهله الصبر والسلوان».

ونعى صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي، عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، رجل الأعمال الراحل حسين خانصاحب، مشيداً بجهوده في خدمة الوطن والمجتمع، ومؤكداً أن اسمه سيظل باقياً في ذاكرة الوطن بما قدم من إنجازات إنسانية وتنموية رائدة.

وقال صاحب السمو حاكم عجمان: «فقدت الإمارات اليوم الأخ والصديق حسين خانصاحب.. كان من الرجال المخلصين الذين ساهموا بجهودهم في خدمة الوطن والمجتمع».

وأضاف سموه: «جمعتنا صداقة امتدت لأكثر من ستة عقود، عرفته فيها أخاً صادقاً، وصاحب رأي وخلق ومواقف نبيلة لم أرَ منه خلالها إلا الإخلاص والصفاء والمحبة للإمارات ولأهلها».

وأكمل صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي: «بو عبدالعزيز.. صاحب اليد البيضاء التي امتدت بالخير في ميادين كثيرة.. سيظل اسمه باقياً في ذاكرة الوطن بما قدم من إنجازات إنسانية وتنموية رائدة.. نسأل الله العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته، وأن يلهم أسرته وذويه الصبر والسلوان».

كما نعى سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، رجل الأعمال الراحل حسين خانصاحب، مؤكداً أن الإمارات فقدت برحيله واحداً من رجالاتها المخلصين وأحد أبرز رواد الأعمال والمحسنين في الدولة.

وأكد سموه أن الراحل كرّس حياته للعمل الخيري تاركاً إرثاً خالداً من العطاء.

وقال سموه عبر حسابه على منصة «إكس»: «فقدت الإمارات حسين خانصاحب أحد رجالها المخلصين ومن أهم روّاد الأعمال والمحسنين في الدولة، كرّس حياته للعمل الخيري والإنساني، تاركاً إرثاً خالداً من الخير والعطاء. ندعو الله أن يتغمد الفقيد بالرحمة وأن يسكنه فسيح جناته، وخالص العزاء والمواساة لأهله وذويه، وإنا لله وإنا إليه راجعون».