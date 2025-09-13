أحمد بن مسحار: سيادة القانون ركيزة لمسيرة الإمارات التنموية

قال أحمد سعيد بن مسحار، الأمين العام للجنة العليا للتشريعات بمناسبة اليوم العالمي للقانون 2025: نحتفي باليوم العالمي للقانون تأكيداً على دوره الحيوي لكونه الفيصل الذي نحتكم إليه في فض النزاعات وتسوية الخلافات، والأداة التي نستعين بها لإحلال العدل والإنصاف وتأطير الأنشطة وتنظيم العلاقات فردياً ومؤسسياً ومجتمعياً.

وتجسد هذه المناسبة أهمية القانون داعماً أساسياً لاستراتيجيات التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وعاملاً محورياً في ترسيخ ريادة الدول والارتقاء بتنافسيتها وقدرتها على استقطاب الأعمال والاستثمارات.

ومنذ إرساء دعائم الاتحاد دأبت دولة الإمارات العربية المتحدة على ترسيخ سيادة القانون ركيزة لمسيرتها التنموية؛ وواصلت تطوير أطر تشريعية تقوم على المرونة والاستباقية والشمولية، وتحفز الابتكار والإبداع وريادة الأعمال.

وفي اليوم العالمي للقانون نتوجه في اللجنة العليا للتشريعات في إمارة دبي برسالة تقدير وثناء لكوادر القانون والعدل والتشريع في وطننا.