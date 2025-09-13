منتدى الرعاية الاجتماعية بأبوظبي ينطلق 24 سبتمبر الجاري

تطلق دائرة تنمية المجتمع – أبوظبي، بالتعاون مع شركة ديلويت الشرق الأوسط، النسخة الثانية من منتدى الرعاية الاجتماعية 2025، الذي يُعد منصة استراتيجية تجمع القادة والخبراء وصناع السياسات لمناقشة مستقبل الإنسان، والممارسة، والسياسة في القطاع الاجتماعي.

وينعقد المنتدى يومي 24 و25 سبتمبر الجاري في فندق هيلتون أبوظبي – جزيرة ياس، تحت شعار «الجاهزية المستقبلية في الرعاية الاجتماعية: الإنسان، والممارسة، والسياسة». ويستقطب المنتدى نخبة من الوزراء وصناع القرار والخبراء المحليين والدوليين، إلى جانب العاملين في قطاع الرعاية الاجتماعية، وممثلي الجهات الحكومية والخاصة، والباحثين والأكاديميين، وطلبة الجامعات.

ويتضمن برنامج المنتدى سلسلة من الجلسات الحوارية بمشاركة عدد من الوزراء والقادة الاجتماعيين وخبراء القطاع، تُناقش قضايا محورية منها برامج الدعم الاستباقي عبر مختلف مراحل الحياة، ودور صوت العاملين في الصفوف الأمامية، إلى جانب جلسات تفاعلية تُطرح خلالها نماذج رعاية مبتكرة قائمة على الأدلة، تراعي احتياجات الأطفال والشباب وكبار المواطنين، وتعزز أنظمة الأسرة.

فضلاً على استعراض دور البيانات في صياغة السياسات المستقبلية. وفي تصريح له، قال مبارك العامري، المدير التنفيذي لقطاع الترخيص والرقابة الاجتماعية في دائرة تنمية المجتمع – أبوظبي: «نولي في هذه النسخة اهتماماً خاصاً بتمكين الكفاءات العاملة في القطاع الاجتماعي عبر ورش تدريبية متخصصة تزودهم بالمهارات اللازمة للتعامل مع التغيرات المستقبلية وتطوير الممارسات اليومية.