إطلاق أول "أكاديمية YouTube" في الإمارات

أعلن "مقر المؤثرين"، والذي ينضوي تحت مظلة مجموعة "فيجينيرز"، التعاون مع منصة YouTube لإطلاق "أكاديمية YouTube" لأول مرة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، في مبادرة رائدة تهدف إلى تمكين صناع المحتوى المبدعين في المنطقة، بما ينسجم مع رؤية دولة الإمارات في دعم اقتصاد صناعة المحتوى وتعزيز الشراكات مع كبرى المنصات وشركات التكنولوجيا العالمية.

كما يهدف التعاون إلى ترسيخ مكانة الإمارات عالمياً في اقتصاد صناعة المحتوى، عبر بناء منظومة مبتكرة لدعم صناع المحتوى، وتطوير مهاراتهم في تحليل البيانات، وتحسين إنتاج المحتوى وتحقيق دخل مستدام عبر المنصة.

وتهدف "أكاديمية YouTube" إلى تقديم الدعم والتدريب لصناع المحتوى المبدعين، وتزويدهم بالأدوات والموارد والخبرات التي تمكنهم من تطوير مهاراتهم وتحقيق النجاح عبر تنسيقات YouTube" المتعددة والوصول لجمهور أكبر على جميع الشاشات من الهاتف إلى التلفاز.

وتسعى أكاديمية YouTube إلى دعم صناع المحتوى الجدد ومساعدتهم على إبراز المحتوى الخاص بهم وبناء قاعدة جمهور لهم عبر المنصة بما يتجاوز محتوى النصائح التقليدي ويمنحهم المعرفة العميقة والقابلة للتنفيذ وعلاقات التواصل المباشرة في مجال صناعة المحتوى.

يذكر أن عدد مستخدمي منصة YouTube فوق عمر 18 عاماً وصل إلى 20 مليون مستخدم في المملكة العربية السعودية و7.5 مليون مستخدم في الإمارات العربية المتحدة في مايو 2024، مما يسهم في ترسيخ مكانة YouTube كمنصة البث الرائدة ضمن اقتصاد صناعة المحتوى. وتعد أكاديمية YouTube جزءاً لا يتجزأ من جهود YouTube المستمرة في دعم صناع المحتوى في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

مسار مهني مزدهر

وقال جافيد أصلانوف رئيس YouTube في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: "نؤمن بأن صناع المحتوى في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا هم مستقبل الترفيه، وحجر الأساس في اقتصاد صناعة المحتوى. ويتيح لنا التعاون مع مقر المؤثرين التوسع في تقديم الدعم لهم، بما يضمن حصول عدد أكبر منهم على الموارد التي تمكنهم من تحويل شغفهم إلى مسار مهني مزدهر طويل الأمد على منصة YouTube".

وأضاف: "إن التزامنا لا يقتصر على تطوير أفضل منصة وأفضل البرامج، بل يمتد ليشمل تمكين الجيل التالي من المبدعين وصناع المحتوى الذين يرسمون ملامح المستقبل الثقافي للمنطقة".

برنامج تعليمي متكامل

من جهتها، قالت عالية الحمادي، نائبة رئيس المكتب الإعلامي لحكومة دولة الإمارات، مديرة قمة المليار متابع: "نؤمن بأن تعاوننا مع YouTube، سيسهم في تمكين صناع المحتوى بالمهارات والخبرات لبناء مجتمع إبداعي، بما يدعم اقتصاد صناعة المحتوى في الدولة والمنطقة، ويعزز مكانة الإمارات كوجهة عالمية للإبداع".

وأضافت، تشكل أكاديمية YouTube برنامجاً تعليمياً متكاملاً يسهم في تعزيز قدرات المبدعين، وتمكينهم من الاستفادة القصوى من تقنيات التحليل، وأدوات تحقيق الدخل، واستراتيجيات بناء المجتمع الرقمي، ما يضمن لهم مستقبلًا أكثر استقراراً في قطاع يشهد نمواً متسارعاً".

بيئة محفزة للإبداع

وتتضمن فعاليات وبرامج "أكاديمية YouTube" سلسلة من ورش العمل والدورات التدريبية المتقدمة، والمبادرات النوعية التي يقودها خبراء ومديرو البرامج في YouTube.

ويسعى الجانبان من خلال هذا التعاون إلى ترسيخ بيئة محفزة للإبداع والتعاون والنمو لصناع المحتوى في المنطقة، بما يدعم تطور هذا القطاع الحيوي ويواكب التحولات الرقمية المتسارعة.

ويجسد هذا التعاون التزاماً مشتركاً من مقر المؤثرين وYouTube بدعم صناع المحتوى وتعزيز أداء الاقتصاد الجديد الذي يشهد نمواً متسارعاً في مختلف أنحاء المنطقة، وتطوير بيئة رقمية محفزة للإبداع والابتكار.

كما يجري العمل على إطلاق مبادرات مستقبلية مشتركة لتوسيع نطاق التعاون بين مقر المؤثرين وYouTube تشمل برامج تدريبية متخصصة في تقنيات الذكاء الاصطناعي في المحتوى الرقمي، وورشاً تفاعلية حول استراتيجيات الانتشار العالمي للمحتوى العربي.