ماذا تعني سعة 5 جيجاوات في مجمع للذكاء الاصطناعي؟

دشّنت دولة الإمارات والولايات المتحدة، المرحلة الأولى من مجمع للذكاء الاصطناعي في أبوظبي بسعة قدرها 5 جيجاوات، والذي يُعدّ الأكبر من نوعه خارج الولايات المتحدة، فماذا يعني مجمع ذكاء اصطناعي، وما هي قدرة الـ5 جيجاوات ولماذا هو رقم ضخم وغير مسبوق في عالم خوادم الـAi؟

لتوضيح ضخامة المشروع، لابد من معرفة طريقة عمل خوادم الذكاء الاصطناعي ودور مجمعات البيانات، فإنتاج البيانات يحتاج إلى معالجات رسومية فائقة التطور، كتلك التي تطلقها إنفيديا، تلك المعالجات الرسومية عالية التقدم تستهلك كماً عالياً من الطاقة سواء للمعالجة أو للتبريد، وكلما ارتفعت وكثرت العمليات الحسابية التي تقوم بها تلك المعالجات لإنتاج البيانات يرتفع استهلاكها للطاقة، وبالتالي فإن مركز بيانات بسعة 5 جيجاوات هو دلالة على كم كبير وضخم من المعالجات الرسومية فائقة التطور، وفي الوقت نفسه قدرة فائقة على تغطية هذا الكم الهائل من الطاقة التشغيلية التي تكفي لسرعة إنتاج البيانات وتوليدها، والطاقة العالية المستخدمة في تبريدها.

وسيحتضن مجمع للذكاء الاصطناعي في أبوظبي شركات أمريكية قادرة على الاستفادة من الإمكانات، لتوفير خدمات الحوسبة الإقليمية مع إمكانية تقديم خدمات منخفضة التأخير «Low Latency» لنحو نصف سكان العالم الذين يعيشون ضمن نطاق 3,200 كيلومتر "2,000 ميل" من دولة الإمارات.

وسيبدأ المشروع مرحلياً بمركز بيانات للذكاء الاصطناعي بسعة 1 جيجاوات، ويمتد المجمع على مساحة 10 أميال مربعة، وسيُشيَّد بواسطة شركة G42 بالتعاون مع عدد من الشركات الأمريكية.

5 جيجاوات تجعل المجمع في مرحلته النهائية الأكبر في العالم خارج الولايات المتحدة، وسيجعل الإمارات مركزاً إقليمياً لمنطقة الشرق الأوسط كاملة في الذكاء الاصطناعي، وسيوفر خدماته لملايين الأشخاص ومئات الشركات الكبرى، بمن في ذلك مزودو الخدمات السحابية الضخمة ومطورو الذكاء الاصطناعي.

ويعد مجمع بيانات الذكاء الاصطناعي الأكبر في العالم حالياً، والذي لا يزال قد الإنشاء، هو ذلك الذي تأسس مشروعه في كوريا الجنوبية العام قبل الماضي، ومن المقرر أن يكتمل ويعمل بكامل طاقته في 2028، وتبلغ طاقته القصوى 3 جيجا وات، أي أقل من مجمع أبوظبي، ووفقا للمحللين من المتوقع أن يجلب لكوريا الجنوبية باكتماله ما يقترب من 40 مليار دولار سنوياً، كأرباح.