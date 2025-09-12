«مبادرات محمد بن راشد العالمية» تستعرض في باريس برامجها لنشر المعرفة

حيث تضمن المؤتمر جلسات عدة ونقاشات وحوارات تفاعلية ثرية حول تحديات العصر الرقمي، وسبل تعزيز نظم التعلم مدى الحياة، وكيفية الوصول إلى مستويات أعلى من مهارات القراءة والكتابة، إلى جانب المهارات الرقمية.
مبادرة
«تعزيز البرامج والممارسات الفعالة لمحو الأمية في العصر الرقمي»، أن مؤسسة المبادرات نجحت من خلال مبادرة تحدي القراءة العربي الذي تنظمه المؤسسة منذ إطلاق دورته الأولى في العام 2015، بتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، كأكبر مبادرة قرائية من نوعها باللغة العربية على مستوى العالم، في مواكبة التغيرات المتسارعة التي تشهدها أساليب وأدوات الحصول على المعرفة في العصر الرقمي، الذي بدل مفهوم المعرفة التقليدي.
ودشن مرحلة جديدة سماتها الرئيسية التركيز على سهولة الوصول إلى المعرفة، وتطوير مهارات التفكير النقدي والقدرة على التعامل الصحيح مع المعلومات.
واستقطاب مشاركين جدد من الطلاب والطالبات في كل دورة جديدة من تحدي القراءة العربي، حيث سجل في دورته التاسعة مشاركة أكثر من 32.2 مليون طالب وطالبة من 50 دولة.
إضافة إلى تسجيله معدلات نمو هائلة في حجم المشاركة بداية من الدورة الأولى التي استقطبت 3.6 ملايين طالب وطالبة وصولاً إلى الدورة التاسعة التي شهدت مشاركة 32.231 مليون طالب وطالبة بارتفاع بلغ أكثر من 795% عن الدورة الأولى.
كما أكدت الجامعة خلال الاحتفالية التي نظمتها بمناسبة اليوم العالمي للغة العربية، الذي أقرته الأمم المتحدة في عام 1973، أن المبادرة تمثل مشروعاً معرفياً وثقافياً رائداً يسهم في تعزيز اللغة العربية، باعتبارها وعاء لتراث الأمة العربية وهويتها.