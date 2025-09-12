«مبادرات محمد بن راشد العالمية» تستعرض في باريس برامجها لنشر المعرفة

شاركت مؤسسة «مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية» في المؤتمر العالمي الذي نظمته منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو) في مقرها بالعاصمة الفرنسية باريس، بمناسبة اليوم العالمي لمحو الأمية 2025 تحت شعار «تعزيز محو الأمية في العصر الرقمي».

حيث تضمن المؤتمر جلسات عدة ونقاشات وحوارات تفاعلية ثرية حول تحديات العصر الرقمي، وسبل تعزيز نظم التعلم مدى الحياة، وكيفية الوصول إلى مستويات أعلى من مهارات القراءة والكتابة، إلى جانب المهارات الرقمية.

وأكد الدكتور فوزان الخالدي، مدير إدارة البرامج والمبادرات في مؤسسة «مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية»، خلال مشاركته في جلسة ضمن المؤتمر بعنوان:

«تعزيز البرامج والممارسات الفعالة لمحو الأمية في العصر الرقمي»، أن مؤسسة المبادرات نجحت من خلال مبادرة تحدي القراءة العربي الذي تنظمه المؤسسة منذ إطلاق دورته الأولى في العام 2015، بتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، كأكبر مبادرة قرائية من نوعها باللغة العربية على مستوى العالم، في مواكبة التغيرات المتسارعة التي تشهدها أساليب وأدوات الحصول على المعرفة في العصر الرقمي، الذي بدل مفهوم المعرفة التقليدي.

ودشن مرحلة جديدة سماتها الرئيسية التركيز على سهولة الوصول إلى المعرفة، وتطوير مهارات التفكير النقدي والقدرة على التعامل الصحيح مع المعلومات.

ويشهد تحدي القراءة العربي تغيرات نوعية في سياق اهتمامه بخلق أدوات رقمية مبتكرة، وفي مقدمتها إطلاق المكتبة الرقمية للتحدي خاصة في المناطق والأقاليم النائية التي تعاني من صعوبة توفر الإنترنت.

واستقطاب مشاركين جدد من الطلاب والطالبات في كل دورة جديدة من تحدي القراءة العربي، حيث سجل في دورته التاسعة مشاركة أكثر من 32.2 مليون طالب وطالبة من 50 دولة.

ويحمل تحدي القراءة العربي رسالة معرفية بالغة الأهمية، وهو ما تجلى بوصول عدد المشاركين مع نهاية الدورة التاسعة إلى أكثر من 163 مليون طالب وطالبة، كما سجل تحدي القراءة العربي عبر 9 دورات أكثر من 927 ألف مشاركة للمدارس العربية، ووصل إجمالي عدد المشرفين المشاركين في تسع دورات إلى أكثر من 877 ألف مشرف ومشرفة قراءة.

إضافة إلى تسجيله معدلات نمو هائلة في حجم المشاركة بداية من الدورة الأولى التي استقطبت 3.6 ملايين طالب وطالبة وصولاً إلى الدورة التاسعة التي شهدت مشاركة 32.231 مليون طالب وطالبة بارتفاع بلغ أكثر من 795% عن الدورة الأولى.

ويحظى تحدي القراءة العربي بمكانة مرموقة على المستوى العربي، حيث دعت جامعة الدول العربية في 18 ديسمبر 2024، الوزارات المعنية بالتعليم في الدول العربية إلى اعتماد مبادرة تحدي القراءة العربي منهجاً تعليمياً ودعم نشرها وتعزيزها.

كما أكدت الجامعة خلال الاحتفالية التي نظمتها بمناسبة اليوم العالمي للغة العربية، الذي أقرته الأمم المتحدة في عام 1973، أن المبادرة تمثل مشروعاً معرفياً وثقافياً رائداً يسهم في تعزيز اللغة العربية، باعتبارها وعاء لتراث الأمة العربية وهويتها.