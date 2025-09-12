تمكين رائدات الأعمال ضمن أجندة مؤتمر الاتحاد البريدي العالمي الـ 28

يشكل مؤتمر الاتحاد البريدي العالمي الثامن والعشرين، الذي تستضيفه دولة الإمارات العربية المتحدة بمشاركة وفود من 192 دولة عضو في الاتحاد البريدي العالمي منصة عالمية لمناقشة الاستراتيجيات الرئيسية التي تُسهم في رسم ملامح القطاع البريدي على مستوى العالم، مع التركيز على سد الفجوة أمام رائدات الأعمال وتمكينهن من الوصول إلى شبكات التجارة العالمية، والاستفادة من البنية التحتية الرقمية المتطورة، والخدمات المالية الشاملة.

وتكتسب هذه النقاشات أهمية خاصة من حيث التوقيت، في ظل تنامي مشاركة سيدات الأعمال في سوق التجارة الإلكترونية عالمياً، مما يفتح آفاقاً واعدة أمام القطاع البريدي لتسريع وتيرة التقدم من خلال توظيف شبكته اللوجستية وخدماته المالية والرقمية لتمكين رائدات الأعمال من توسيع نطاق أعمالهن والانخراط بفاعلية في المنظومة الاقتصادية العالمية.

وقال طارق أحمد الواحدي، رئيس المؤتمر الثامن والعشرين والرئيس التنفيذي لسفن إكس (7X): «تجسّد استضافة مؤتمر الاتحاد البريدي العالمي في دبي التزام دولة الإمارات الراسخ بنهج الابتكار والاستدامة والشراكة العالمية، وتعكس إيماننا بأن بناء عالمٍ مترابط يرتكز على بنية تحتية متقدمة وسياسات مستقبلية يعزز قدرات المجتمعات وازدهار الاقتصادات، ويتيح فرصاً وآفاق بلا حدود.

ويُعدّ تركيز المؤتمر على ريادة الأعمال النسائية أمراً بالغ الأهمية، تماشياً مع رؤية دولة الإمارات نحو تعزيز التنمية المستدامة والمساواة بين الجنسين وتحقيق النمو الشامل، حيث نتطلع من خلال استقطاب القيادات العالمية إلى دولة الإمارات إلى صياغة استراتيجيات قابلة للتنفيذ تعزز دور القطاع البريدي كمحرك رئيسي للفرص، لا سيما لرائدات الأعمال».