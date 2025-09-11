«فوريفو»تضيء مستقبل التنقل الأخضر في الإمارات

أطلقت شركة «فوريفو» (ForEVo)، إحدى أهم شركات الطاقة النظيفة الرائدة في أوروبا والعالم، والتي تتمتع بخبرة تتجاوز الثلاثين عاماً عملياتها في دبي.

وتعتبر الشركة أحدث مزود للبنية التحتية لشحن المركبات الكهربائية بأفضل وسائل الشحن النظيف، التي تعتمد على الذكاء الاصطناعي وتقنيات الثورة الصناعية الرابعة، وأبرزها إنترنت الأشياء (IoT)، والبيانات الضخمة.

وبهذه المناسبة، أقيم مؤتمر صحفي في فندق بلازو فيرساتشي بدبي حضره العديد من وسائل الإعلام والصحافة، وأبرز المستثمرين والمهتمين بقطاع الطاقة والأعمال، حيث أعلنت شركة فوريفو، عضو مجموعة A-100 العالمية، عن بدء أعمالها في دولة الإمارات، مما يمثل خطوة محورية في ترسيخ مسيرة التحول الأخضر لدولة الإمارات.

وفي كلمتها خلال المؤتمر الصحفي، قالت آنا تسينتر، الرئيس التنفيذي للشركة: «لسنا مجرد شركة لمحطات شحن، بل مهندسو نظام بيئي متكامل للتنقل المستدام. ورسالتنا هي جعل امتلاك المركبات الكهربائية سهلاً ومتاحاً وذا تأثير ملموس، عبر خفض الانبعاثات مركبة تلو الأخرى، ورحلة بعد أخرى، ودعم رؤية دولة الإمارات الطموحة لمستقبل أكثر استدامة».

وتستند فوريفو إلى خبرة تتجاوز 30 عاماً لمجموعة A-100 في تطوير المجتمعات والبنية التحتية، حيث تمتلك سجلاً حافلاً يشمل تطوير أكثر من مليوني متر مربع، وبناء 34.000 منزل وتوفير بيئات معيشية مزدهرة لأكثر من 61.000 شخص.

وتقدم فوريفو محطات شحن فائقة السرعة، قادرة على شحن السيارة بالكامل في غضون 15 إلى 20 دقيقة فقط، مع أنظمة ذكية لإدارة الطاقة، وتحليلات لحظية، وتصاميم منسجمة مع الاقتصاد الدائري تضمن دورة حياة طويلة مع قابلية الترقية.

وفي المرحلة الأولى، تعتزم فوريفو تركيب أكثر من 200 محطة شحن في مختلف أنحاء دولة الإمارات ودول مجلس التعاون الخليجي خلال العامين المقبلين، على أن تتوسع لاحقاً إقليمياً وعالمياً بـ 500 محطة شحن حول العالم بحلول عام 2030.