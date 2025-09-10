عبدالله المندوس: الذكاء الاصطناعي يعزز تدفق التوقعات الجوية بسرعة لافتة

أكد الدكتور عبدالله المندوس، المدير العام للمركز الوطني للأرصاد، رئيس المنظمة العالمية للأرصاد الجوية (WMO)، أن التوقعات الجوية والمناخية المدعومة بالذكاء الاصطناعي بدأت تظهر بسرعة لافتة، مشيراً إلى أن هذا التطور يعزز التعاون الوثيق بين القطاع الخاص والأوساط الأكاديمية وخدمات الأرصاد الجوية والهيدرولوجية الوطنية في مختلف أنحاء العالم.

جاء ذلك في كلمته خلال المؤتمر الدولي «الذكاء الاصطناعي في التنبؤ بالطقس وتحسين الخدمات البيئية»، الذي انطلقت أعماله في أبوظبي أمس، حيث شدد المندوس على ضرورة دعم خدمات الأرصاد الجوية والهيدرولوجية الأقل تقدماً، خاصة في الدول النامية والدول الجزرية الصغيرة، لتمكينها من تنفيذ مهامها الوطنية وحماية شعوبها باستخدام قوة الذكاء الاصطناعي.

وقال المندوس إن اختيار توظيف الذكاء الاصطناعي في مجال الأرصاد الجوية يأتي انسجاماً مع التوجهات الاستراتيجية لدولة الإمارات وبتوجيهات القيادة الرشيدة.

مشيراً إلى أن المؤتمر الذي يحمل عنوان «التقدم والتحديات والمستقبل»، يشهد مشاركة واسعة من أبرز المؤسسات العالمية، ومن الجانب الأكاديمي جامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي، وجامعة خليفة، وأبوظبي بوليتكنيك، وجامعة شيكابو، بالإضافة إلى كبرى الشركات العالمية في مجال البرمجيات والحواسيب.

وأوضح أن التقدم في هذا المجال يتجلى في وجود العديد من المراكز المتطورة للتنبؤات الجوية، والحواسيب فائقة القدرة، والأقمار الصناعية التي توفر بيانات دقيقة، مشيراً إلى أن الجهود الحالية تتركز على تطوير نموذج هجين يجمع بين التنبؤات الفيزيائية .

وتلك المدعومة بالذكاء الاصطناعي بحيث يكمل كل منهما الآخر، مع الاستفادة من البيانات المتدفقة من الأقمار الصناعية والسيارات ومختلف مصادر المعلومات لتعزيز قوة الذكاء الاصطناعي.

وأكد أن المؤتمر سيشهد إطلاق خارطة طريق للتنبؤات الجوية بالذكاء الاصطناعي، لتعرض ضمن اجتماع الكونغرس للمنظمة العالمية للأرصاد الجوية، بهدف تعزيز التعاون الدولي والحصول على تنبؤات أكثر دقة وموثوقية.