«نعمة» تبدأ جمع البيانات لقياس فقد وهدر الغذاء في الإمارات

بدأت المبادرة الوطنية للحد من فقد وهدر الغذاء «نعمة»، أمس، وبالتعاون مع المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء والمراكز الإحصائية المحلية في مختلف الإمارات، مرحلة جمع البيانات ضمن دراسة خط الأساس الأولى لقياس فقد وهدر الغذاء في دولة الإمارات.

وخلال الفترة من 8 إلى 21 سبتمبر الجاري، ستتولى الفرق الميدانية جمع بيانات أولية من خلال قياس الهدر على مستوى الأسر عن طريق تجميع ووزن وتحليل مخلفات الغذاء، في حين ستقوم الشركات والجهات الحكومية المسجلة في الدراسة بإدخال بياناتها الخاصة بفقد وهدر الغذاء مباشرة عبر منصة «نعمة» للبيانات.

ويعد هذا الجهد الوطني الممتد، على مدار أسبوعين، الأول من نوعه في الدولة، حيث يتم تنفيذ تحليل مباشر لمكونات النفايات عند المصدر، بمشاركة قطاعات عدة عبر كامل سلسلة الإمداد ضمن قطاع الغذاء في الدراسة.

وقالت خلود حسن النويس، الرئيس التنفيذي للاستدامة في المؤسسة : «يعد هذا العمل الميداني الوطني خطوة أساسية في بناء قاعدة بيانات قائمة على الأدلة والقياس الفعلي على أرض الواقع لتحديد نسب الهدر الحقيقية عبر مختلف القطاعات في كل الإمارات.

ويشكل خط الأساس نهجاً موحداً يقوده شركاء مبادرة «نعمة» من مختلف أنحاء الدولة، كونهم ممثلين للقطاع الحكومي والقطاع الخاص، ويعتمد أيضاً على مساهمة الأسر في تقديم بيانات واقعية حول مستويات الهدر.

وسيتم الإعلان عن النتائج النهائية للدراسة خلال النصف الأول من عام 2026.