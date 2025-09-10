شراكة استراتيجية لتعزيز استخدام الذكاء الاصطناعي في دعم منظومة الأمن الغذائي

أطلق مكتب الذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بُعد شراكة استراتيجية مع هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية، بهدف تعزيز استخدام تقنيات وحلول الذكاء الاصطناعي في دعم منظومة الأمن الغذائي، وتطوير حلول رقمية مبتكرة تحفز الإبداع التقني وتطوير المواهب والقدرات في مجالات الذكاء الاصطناعي.

ووقع الاتفاقية كل من معالي عمر سلطان العلماء وزير دولة للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بُعد، والدكتور طارق العامري، مدير عام هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية بالإنابة.

وأكد معالي عمر سلطان العلماء، أن هذه الشراكة تأتي في إطار جهود دولة الإمارات لتعزيز مكانتها مركزاً عالمياً رائد في تطوير وتطبيق تقنيات الذكاء الاصطناعي، وتعكس تكامل الأدوار بين الجهات الحكومية وتشكل ركيزة أساسية لتسريع الابتكار واستحداث حلول ذكية ومستدامة لمواجهة التحديات المستقبلية.

وأضاف معاليه: إن دولة الإمارات، من خلال مبادراتها النوعية واستثماراتها المتقدمة، تواصل ريادتها في مسيرة التحول الرقمي العالمي، واضعة الإنسان في قلب منظومتها التقنية.

ومؤكداً أهمية دعم المشاريع التي توظف الذكاء الاصطناعي لخدمة المجتمعات وتعزيز كفاءة القطاعات، بما يعزز ريادة الدولة نموذجاً عالمياً في الاستخدام الأخلاقي والمسؤول للتقنيات الحديثة.

من جهته، أكد الدكتور طارق العامري أن هذه الشراكة تعكس التزام الهيئة بتوظيف التقنيات المتقدمة لدعم السياسات الوطنية وتحقيق التكامل بين التكنولوجيا والقطاع الغذائي، مشيراً إلى دور الشراكة في تعزيز جهود الهيئة الرامية إلى تبني وتطبيق تقنيات الذكاء الاصطناعي بهدف تطوير ممارسات الزراعة المستدامة والارتقاء بمعايير السلامة الغذائية.

الإمارات تعزز ريادتها عالمياً في التحول الرقمي بابتكار حلول مستدامة لخدمة المجتمعات