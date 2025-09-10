صلاحية الهوية 10 سنوات للمواطنين فوق 21 عاماً

أعلنت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، تطوير خدمتي استبدال وتجديد الهوية الإماراتية للمواطنين من خلال اختصار الإجراءات في خطوة واحدة بدلاً من عدة خطوات، مع تحديد مدة صلاحية البطاقة تلقائياً استناداً إلى عمر المستفيد من الخدمة كما هو معمول به في خدمات جواز السفر الإماراتي، وذلك ضمن الدورة الثانية من برنامج تصفير البيروقراطية.

وأشارت إلى أن إنجاز الخدمتين، في منظومة الخدمات الذكية، يتم بخطوة واحدة فقط تتمثل في تقديم الطلب ودفع الرسوم بدلاً من عدة خطوات سابقاً، وذلك بعد الاستغناء عن الحقول غير الضرورية كالعنوان الشخصي، وأية بيانات مسترجعة من قاعدة البيانات، وغيرها من الخطوات السابقة، بالإضافة إلى عرض نموذج بطاقة الهوية الإماراتية في صفحة واحدة لتسهيل إجراءات التقديم على الطلب.

وأوضحت أنها حدّثت استمارة طلبات بطاقة الهوية الإماراتية للمواطنين في منظومة الخدمات الذكية، بحيث يحدد النظام تلقائياً عدد سنوات صلاحية بطاقة الهوية استناداً إلى عمر المستفيد من الخدمة كما هو معمول به في خدمات جواز السفر الإماراتي.

لافتة إلى أنه في حال كان عمر المتعامل المواطن 21 عاماً أو أكثر، يتم تلقائياً تحديد عدد سنوات بطاقة الهوية له بـ10 سنوات، وإذا كان عمر المتعامل المواطن أقل من 21 عاماً، يتم تحديد عدد سنوات بطاقة الهوية بـ 5 سنوات عند طلب خدمة تجديد بطاقة الهوية، أما في حال طلب خدمة استبدال بطاقة الهوية يتم إصدار البطاقة حسب المدة المتبقية على صلاحية البطاقة، وفي كل الحالات لا يسمح للمواطن طالب الخدمة بتعديل خانة عدد سنوات الهوية الإماراتية في استمارة الطلب.

وأكدت الهيئة أن هاتين الخدمتين بعد التحديث والتطوير متاحتان حالياً للمواطنين عبر الموقع الإلكتروني والتطبيق الذكي للهيئة، مشيرة إلى أنه يمكن للمستفيدين الاستمتاع برحلة متعامل سهلة ومختصرة لاستبدال وتجديد بطاقات الهوية الإماراتية الخاصة بهم.