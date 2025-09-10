«منتدى الاتصال الحكومي» ينطلق في الشارقة اليوم بمشاركة 237 متحدثاً

تحت رعاية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، وبمشاركة 237 متحدثاً من مختلف أنحاء العالم، تنطلق اليوم فعاليات الدورة الرابعة عشرة من «المنتدى الدولي للاتصال الحكومي»، الذي ينظمه المكتب الإعلامي لحكومة الشارقة في مركز إكسبو الشارقة، يومي 10 و11 سبتمبر، تحت شعار «اتصال من أجل جودة الحياة».

حيث يتضمن برنامجه أكثر من 110 فعاليات موزعة على خمسة محاور رئيسة تشمل: الأمن الغذائي، الصحة العامة، التعليم، الاستدامة البيئية، والاقتصاد الأخضر. ويشارك في المنتدى هذا العام نخبة من الشخصيات المحلية والدولية.

ويقدم المنتدى في دورته الرابعة عشرة برنامجاً متنوعاً عبر 51 جلسة نقاشية تبحث مستقبل الأمن الغذائي، والصحة العامة، والتعليم، والاقتصاد الأخضر وقضايا الاستدامة، إلى جانب 7 خطابات رئيسة ملهمة يقدمها قادة وصناع قرار عالميون.

ويوفر المنتدى بعداً عملياً من خلال 22 ورشة عمل تطبيقية، ما يمنح المشاركين في المنتدى فرص التفاعل المباشر مع المتخصصين وتبادل الخبرات، في حين تختتم فعالياته بالإعلان عن الفائزين في جائزة الشارقة للاتصال الحكومي، المتخصصة بتكريم الابتكار والتميز في الاتصال على مستوى عالمي.

ويعقد المنتدى هذا العام بالتعاون مع 30 شريكاً من مؤسسات محلية وإقليمية ودولية، تضم جهات حكومية ومنظمات دولية ومراكز أبحاث وشركات تقنية وإعلامية، تطرح برامج متنوعة على 22 منصة تفاعلية صُممت لتكون فضاءات مفتوحة للنقاش والمشاركة المباشرة، حيث يمكن للمشاركين من مختلف الثقافات والدول تبادل الخبرات والرؤى وصياغة مبادرات مشتركة تعزز جودة الحياة.

وتنظم هذه الدورة من المنتدى من خلال شراكات استراتيجية تضم كلاً من جامعة الإمارات العربية المتحدة، ودائرة العلاقات الحكومية بإمارة الشارقة، وهيئة الشارقة للإذاعة والتلفزيون، وبنك الاستثمار.

ووفقاً لمعالي زكي أنور نسيبة، المستشار الثقافي لرئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، الرئيس الأعلى لجامعة الإمارات العربية المتحدة، فإن مشاركة جامعة الإمارات في المنتدى الدولي للاتصال الحكومي في دورته الـ14 تحت شعار اتصال من أجل جودة الحياة، من خلال تنظيم تحدي الجامعات في نسخته الرابعة .

بالإضافة إلى عدد من الجلسات الحوارية النوعية، تأتي تأكيداً على التزامنا بدورنا كوننا مؤسسة أكاديمية رائدة في دعم الحوار المعرفي وتمكين الطلبة من مختلف الجامعات المحلية والدولية من أدوات ومهارات الاتصال الحكومي ودمجها مع القضايا المجتمعية.

حيث يشكل المنتدى منصة استراتيجية لتعزيز الشراكات وصياغة رؤى مبتكرة حول مستقبل الاتصال والاستدامة في ظل التحولات الرقمية المتسارعة.

ومن جانبه، قال الشيخ فاهم القاسمي، رئيس دائرة العلاقات الحكومية بإمارة الشارقة «نؤمن في دائرة العلاقات الحكومية بأن الاتصال الحكومي هو جسر يربط الناس بصناع القرار على أساس المشاركة والاحترام المتبادل. ومن هنا تأتي شراكتنا الاستراتيجية في المنتدى الدولي للاتصال الحكومي لتجسد هذا الإيمان على أرض الواقع».

في حين أكد محمد حسن خلف مدير عام هيئة الشارقة للإذاعة والتلفزيون أن المنتدى يحمل بُعداً استثنائياً من خلال طرحه رؤية شاملة تؤكد دور الاتصال في تحسين جودة حياة الإنسان.