«سِفن إكس» تطلق «بريد وصلة» في مؤتمر الاتحاد البريدي العالمي

أعلنت سِفن إكس (7X) ، عن الإطلاق الرسمي لمنصة «بريد وصلة»، أول سوق رقمي عالمي يجمع الشبكات البريدية ضمن شبكة موحدة.

وجاء الإعلان على هامش انعقاد الدورة الثامنة والعشرين لمؤتمر الاتحاد البريدي العالمي– دبي 2025، في خطوة استراتيجية تعيد رسم ملامح قطاع البريد العالمي وتمكن التجارة الإلكترونية عبر منصة متكاملة ستربط المشغلين وتعزز تكامل خدماتهم.

وستوفر «بريد وصلة» قنوات رقمية متكاملة لتسويق الخدمات وتجميع الشحنات وزيادة الطلب العابر للحدود، بما يمكن المشغلين التقليديين أو ذوي العمليات المحدودة من دخول المنظومة الرقمية العالمية وتقديم خدماتهم عبر واجهة موحدة للحجز والمتابعة الإلكترونية، ويتيح للشبكات الكبرى استقطاب تدفقات جديدة وتعظيم إيراداتها.

كما سترتكز المنصة على أطر الاتحاد البريدي العالمي والاتفاقيات الثنائية القائمة، ما يحول واقع القطاع من تجزئة إلى تكامل، ويعزز مكانة البريد بنية تحتية حيوية تدعم الاقتصاد الرقمي.

وقال طارق الواحدي، الرئيس التنفيذي لسِفن إكس (7X): «تمثل (بريد وصلة) امتداداً طبيعياً لاستراتيجية المنصات في سِفن إكس (7X) إلى جانب «NXN» و«إي أم أكس» و«فنت إكس».

حيث نعمل على رقمنة وربط الشبكات البريدية لتمكينها من توسيع حجم عملياتها واستحداث مصادر دخل جديدة. كما نمكن الشركات الصغيرة والمتوسطة ومنصات التجارة الإلكترونية والأفراد من ممارسة التجارة بسهولة وسلاسة عبر الحدود.

إن بريد وصلة سيشكل استثماراً في مستقبل القطاع، وجسراً يربط الشبكات البريدية حول العالم نحو منظومة بلا حدود». وستسهم المنصة في إتاحة وصول عادل إلى التجارة العالمية.

حيث تمكن الشركات الصغيرة والمتوسطة والبائعين الأفراد من الشحن العابر للحدود بشفافية وبتكاليف تنافسية، وتمنح متاجر التجارة الإلكترونية والمنصات الرقمية وصولاً مرناً وواسع النطاق إلى الشبكات البريدية لإدارة عمليات التنفيذ والدفع والإرجاع بكفاءة عالية.