«تنفيذي الشارقة» يناقش خططاً استراتيجية للجهات الحكومية

عقد المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة اجتماعه الدوري برئاسة سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي، ولي عهد ونائب حاكم الشارقة، رئيس المجلس التنفيذي، أمس، وبحضور سمو الشيخ عبدالله بن سالم بن سلطان القاسمي، نائب حاكم الشارقة، نائب رئيس المجلس التنفيذي، وسمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي، نائب حاكم الشارقة، نائب رئيس المجلس التنفيذي، وذلك في مكتب صاحب السمو الحاكم.

ناقش المجلس خلال اجتماعه جملة من الموضوعات المتعلقة بأداء العمل الحكومي، وأبرز الخطط الاستراتيجية للجهات الحكومية، ما يؤدي إلى تحقيق الريادة المؤسسية وتعزيز الخدمات المقدمة لمواطني ومقيمي إمارة الشارقة.

وأصدر المجلس قراراً يقضي بنقل الشيخ سيف بن محمد بن سيف القاسمي مدير هيئة الوقاية والسلامة إلى هيئة تطوير معايير العمل بنفس درجته الوظيفية وتعيينه مديراً للهيئة.

واطلع المجلس على عرض تناول نتائج تقديم باقة خدمات تنظيم العزاء لذوي المتوفى، والتي يتم من خلالها توفير خيم العزاء أو حجز مجلس الضاحية، بالإضافة إلى خدمتي الضيافة واللوحات الإرشادية، وتأتي هذه الخطوة تخفيفاً على ذوي المتوفين وتسهيلاً عليهم من خلال توفير أماكن ملائمة لإقامة العزاء.

واطلع المجلس على تقرير الدورة الثالثة لاستراتيجية هيئة الشارقة للتعليم الخاص 2025 – 2028، وتضمن التقرير إحصائيات المجتمع التعليمي في القطاع الخاص والذي بلغ عدد الهيئة التدريسية فيه ما يزيد عن 12 ألف معلم ومعلمة.

إضافة إلى أكثر من 201 ألف طالب وطالبة من منتسبي المدارس الخاصة والحضانات الحكومية والخاصة والمراكز التدريبية على مستوى إمارة الشارقة.

وتناول التقرير نتائج الدورة الاستراتيجية الثانية 2022 - 2024 والتي شهدت ارتفاع أداء المدارس الحاصلة على تقييم جيد جداً بنسبة 80 %، وزيادة نسبة توطين الكوادر التدريسية في المدارس الخاصة، وتحقيق نسبة 93 % في ثقة أولياء أمور الطلبة بالتعليم بالإمارة.

كما تطرق التقرير إلى جهود الهيئة في تدريب وتطوير قدرات المعلمين وإحصائيات المدارس والحضانات، بالإضافة إلى مؤشرات الأداء للدورة الاستراتيجية الجديدة ومؤشرات الخدمات الرقمية.