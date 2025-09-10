سلطان القاسمي يعيّن ميرة السويدي أميناً عاماً لـ«استشاري الشارقة»

أصدر صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، مرسوماً أميرياً بشأن ترقية وتعيين أمين عام للمجلس الاستشاري لإمارة الشارقة.

ونص المرسوم على أن تُرقّى ميرة خليفة عبدالله المقرب السويدي إلى درجة مدير عام دائرة على نظام الوظائف الخاصة في حكومة الشارقة، وتُعيّن أميناً عاماً للمجلس الاستشاري لإمارة الشارقة، وذلك اعتباراً من تاريخ صدور هذا المرسوم.

تشكيل مجلس

كما أصدر سموه مرسوماً أميرياً بشأن تشكيل مجلس وادي الحلو في الإمارة. ونص المرسوم على أن يشكل مجلس وادي الحلو برئاسة الدكتور أحمد سعيد خميس المزروعي، وعضوية كل من: أحمد سالم أحمد المزروعي، راشد سعيد محمد المزروعي، سعيد محمد سيف المزروعي، سلطان سيف خميس المزروعي، يوسف خميس سعيد المزروعي ومريم محمد سعيد المزروعي.