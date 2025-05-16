سيف بن زايد يلتقي وزيري الداخلية الإيطالي والسلوفاكي

التقى الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، في أبوظبي، ماتيو بيانتيدوزي، وزير الداخلية بجمهورية إيطاليا.

وبحث سموه مع الوزير الضيف، خلال اللقاء، آفاق توسيع التعاون في ميادين التقنيات الحديثة والذكاء الاصطناعي، بما يعزز كفاءة أجهزة حفظ الأمن العام وإنفاذ القانون.

كما جرى التأكيد على أهمية توحيد الجهود لمواجهة التحديات الأمنية المستجدة، وترسيخ دعائم الأمن والاستقرار برؤى استشرافية، وشراكات فاعلة تواكب طموحات المرحلة.

كما التقى الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، ماتوس سوتاي إستوك، وزير الداخلية بجمهورية سلوفاكيا.

وبحث سموه مع الوزير الضيف عدداً من الموضوعات المتعلقة بتعزيز التعاون الأمني بين البلدين الصديقين وسبل تعزيزه، بما يحقق رؤية قيادتي البلدين، وأهمية الارتقاء بها إلى آفاق أوسع، كما جرى خلال اللقاء التأكيد على اهتمام الجانبين ببناء تعاون نوعي يرتكز إلى الثقة المتبادلة والعمل المشترك.

وتبادل الجانبان وجهات النظر حول تعزيز الشراكة الأمنية، وتكثيف التنسيق في مواجهة التحديات العابرة للحدود، انطلاقاً من القناعة الراسخة بأهمية التضامن الدولي لتعزيز أمن المجتمعات وضمان استقرارها.

حضر اللقاءين اللواء الركن خليفة حارب الخييلي، وكيل وزارة الداخلية، واللواء محمد بن طحنون آل نهيان، مدير عام شرطة أبوظبي، وعدد من ضباط وزارة الداخلية، وأعضاء الوفد المرافق للوزير الإيطالي.