سلطان بن محمد بن سلطان وعبد الله بن سالم يعزيان في وفاة حسن الخيال

قدم سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي، ولي العهد نائب حاكم الشارقة، صباح أمس، واجب العزاء بوفاة المغفور له بإذن الله حسن أحمد عبدالله الخيال. وأعرب سموه لدى زيارته مجلس العزاء في منطقة الجرينة بالشارقة عن صادق مواساته لذوي الفقيد، سائلاً العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته ويلهم ذويه الصبر والسلوان.

إلى ذلك، قدم سمو الشيخ عبدالله بن سالم بن سلطان القاسمي، نائب حاكم الشارقة، صباح أمس، واجب العزاء بوفاة حسن أحمد عبدالله الخيال.

وأعرب سموه لدى زيارته مجلس العزاء في منطقة الجرينة بالشارقة عن خالص تعازيه لذوي الفقيد، سائلاً المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته ويلهم ذويه الصبر والسلوان.

كما قدم واجب العزاء إلى جانب سموه، الشيخ خالد بن عبدالله القاسمي، رئيس هيئة الشارقة للموانئ والجمارك والمناطق الحرة، والشيخ سالم بن عبدالرحمن القاسمي، رئيس مكتب سمو الحاكم، وعدد من المسؤولين وأعيان المنطقة.