شرطة دبي تحصل على «الآيزو» في نظام إدارة الذكاء الاصطناعي

أعلنت القيادة العامة لشرطة دبي، عن حصول الإدارة العامة للذكاء الاصطناعي على الاعتماد العالمي لمعايير الآيزو في نظام إدارة الذكاء الاصطناعي (ISO/IEC 42001:2023)، لتكون بذلك من أوائل الجهات الحكومية على مستوى العالم التي تنال هذا الاعتماد، والذي يُعد أيضاً أول مواصفة قياسية دولية مُعتمدة لنظام إدارة الذكاء الاصطناعي (AIMS).

وتسلم اللواء أحمد رفيع، مساعد القائد العام لشؤون الإدارة في شرطة دبي، شهادة الاعتماد من شركة «بيرو فيريتاس» المُتخصصة في هذا النوع من الاعتماد، خلال فعاليات القمة الشرطية العالمية، التي أُقيمت تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، في مركز دبي التجاري العالمي، تحت شعار «تصميم المستقبل القادم في العمل الشرطي».

حضر استلام شهادة الاعتماد اللواء خالد ناصر الرزوقي، مدير الإدارة العامة للذكاء الاصطناعي، والعميد الدكتور صالح الحمراني، نائب مدير الإدارة العامة للتميز والريادة، والعميد عدنان علي محمد، نائب مدير الإدارة العامة للذكاء الاصطناعي لشؤون العمليات الذكية.

والعقيد مهندس حسين أحمد بن غليطة المهيري، نائب مدير الإدارة العامة للذكاء الاصطناعي لشؤون التطبيقات الذكية، وعدد من الضباط والموظفين.

وأضاف اللواء خالد ناصر الرزوقي، أن القيادة العامة لشرطة دبي وبتوجيهات من معالي الفريق عبدالله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، تحرص بشكل مستمر على تطوير عمليتها الشرطية المُختلفة عبر تبني أنظمة الذكاء الاصطناعي لتخدم كافة القطاعات الشرطية بما يسهم في تعزيز منظومة الأمن والأمان في المجتمع، والمساهمة في تقديم الخدمات التي تسهم في إسعاد المتعاملين.