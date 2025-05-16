القمة الشرطية العالمية تبحث آليات مكافحة الجرائم المنظمة

استقبل معالي الفريق عبدالله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، بحضور نائبه لشؤون القطاع المالي والإداري، اللواء أحمد زعل بن كريشان المهيري، كلاً من:

ولد عاييس جبر ميكائيل، المفوض العام لشرطة إثيوبيا، وأشروبوف أخماتخوجاييفيتش، نائب وزير الداخلية لجمهورية أوزبكستان، وإريك سنوك، المفوض العام للشرطة الاتحادية البلجيكية، وآرام هوفهانيسيان، رئيس الشرطة نائب وزير الداخلية في جمهورية أرمينيا، ولازار سيبانوفيتش، القائد العام لشرطة مونتينيغرو.

وذلك على هامش ختام أعمال القمة الشرطية العالمية 2025. وتم خلال هذه اللقاءات بحث سبل تعزيز التعاون، ومناقشة المواضيع ذات الاهتمام المشترك.

وأكد معالي الفريق المري، أن القيادة العامة لشرطة دبي ترحب بجميع القيادات الشرطية حول العالم، وتستعرض معهم تجربتها وخبرتها في شتى المجالات، بهدف تبادل الخبرات، وتعزيز التعاون بين أجهزة إنفاذ القانون.وفي ختام اللقاءات أهدى معالي القائد العام لشرطة دبي الوفود الزائرة دروعاً تذكارية، متمنياً لهم النجاح والتوفيق.

تعزيز التعاون

ووقعت القيادة العامة لشرطة دبي والشرطة الفيدرالية البلجيكية مذكرة تفاهم، تهدف إلى توطيد أواصر التعاون والتنسيق الثنائي، في مجال مكافحة الجريمة بمختلف أشكالها.

ووقع مذكرة التفاهم من جانب شرطة دبي معالي الفريق عبدالله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، ومن طرف الشرطة الفيدرالية البلجيكية قائد الشرطة اللواء أول ايرك سنوك، المفوض العام، وذلك على هامش ختام أعمال القمة الشرطة العالمية.

وتشمل المذكرة تعزيز التعاون والتنسيق في مجال مكافحة الجريمة بمختلف أشكالها، وحفظاً للنظام العام وسيادة القانون، وإدراكاً منهما للتهديدات الجسيمة، التي تمثلها جرائم الإرهاب والجريمة المنظمة، وغيرها من الجرائم، التي تهدد أمن واستقرار البلدين، وتعزيز تبادل المعلومات فيما يتعلق بالقضايا الإجرامية، وتبادل الخبرات والتجارب وأفضل الممارسات.

نوط التعاون الأمني

كما كرم معالي الفريق عبدالله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، ولد عاييس جبر ميكائيل، المفوض العام لشرطة إثيوبيا، بمنحه نوط التعاون الأمني نظير جهودهم المشتركة في مكافحة الجريمة المنظمة.

وقال معالي الفريق المري: «إن التعاون مع الدول الشقيقة والصديقة أسهم في القبض على عدد من المطلوبين وتقديمهم للعدالة، لأن شرطة دبي حريصة على مد جسور التعاون مع مختلف أجهزة إنفاذ القانون في العالم، وتعزيز شبكات الاتصال وآليات التعاون في تبادل المعلومات الاستخباراتية بين القيادات الشرطية».

وأضاف معاليه: «تكريم المفوض العام ولد عاييس جبر ميكائيل، المفوض العام لشرطة إثيوبيا يعكس روح التعاون القوية بين الجهات الأمنية الدولية في مواجهة الجريمة العابرة للحدود، وتحقيق الأمن والسلام للمجتمعات».

كما ناقشت المؤتمرات والجلسات الاستراتيجية وورش العمل في اليوم الختامي من أعمال القمة الشرطية العالمية، التي انطلقت فعالياتها في مركز دبي التجاري العالمي، 4 محاور رئيسة، تمثلت في مكافحة الجريمة والشرطة المجتمعية، واستخدام الذكاء الاصطناعي في العمل الشرطي، وتنمية قدرات الضباط المبتدئين وتأهيلهم، وأمن المرور وشرطة الطرق.

حقوق الطفل

وشهد اللواء الدكتور عبدالقدوس عبدالرزاق العبيدلي، مساعد القائد العام لشؤون التميز والريادة، انطلاق جلسة بعنوان «حماية الطفل وصون حقوقه.. عالم رقمي أكثر أماناً وخالٍ من إساءة معاملة الأطفال للأجيال القادمة».

والتي ركزت على دور جهات إنفاذ القانون وشركات التكنولوجيا والحكومات في حماية الأطفال المعرضين للخطر، وضمان الحفاظ على حقوقهم في عالم يزداد ترابطاً وتعقيداً.

خطة استراتيجية

وفي محور الذكاء الاصطناعي في العمل الشرطي تناولت جلسة «الخطة الاستراتيجية لدبي للريادة العالمية في مجال الذكاء الاصطناعي بحلول عام 2031 وما بعده»، دور الذكاء الاصطناعي في صياغة مستقبل العمل الشرطي، وتمكينه الجهات الأمنية من الاستجابة بشكل أسرع، واتخاذ قرارات أكثر ذكاء، وتحقيق الاستخدام الأمثل للموارد.

وأكد اللواء خالد ناصر الرزوقي، مدير الإدارة العامة للذكاء الاصطناعي في شرطة دبي، أن تناول القمة الشرطية العالمية لموضوع الذكاء الاصطناعي محوراً رئيسياً، يؤكد أنه لم يعد مجرد أداة، بل أصبح محوراً أساسياً في العمل الشرطي والأمني، وكل القطاعات الأخرى.

أمن الطرق

وفي محور أمن المرور وشرطة الطرق سلطت جلسة بعنوان «التجارب والنجاحات الدولية في تطبيق الشرطة المرورية المبنية على الأدلة» الضوء على الدور المحوري للشرطة القائمة على البيانات والأدلة في الحد من الوفيات والإصابات الناتجة عن حوادث المرور.

وفي محور «تنمية قدرات الضباط المبتدئين وتأهيلهم» تناولت جلسة بعنوان «القيادة في إنفاذ القانون في عالم سريع التغير» ضرورة تعامل القادة مع التهديدات المتعددة والناجمة عن الهجمات السيبرانية، والمخاطر الأمنية الدولية.

وفي محور الذكاء الاصطناعي في العمل الشرطي، تطرقت جلسة بعنوان «الذكاء الاصطناعي لتعزيز التحقيقات في الجرائم السيبرانية الدولية» الجرائم السيبرانية العابرة للحدود.

وكيف يمكّن المحققين في مجال الذكاء الاصطناعي من التصدي لهذا النوع من الجرائم، والتطرق إلى أحدث أدوات وتقنيات الذكاء الاصطناعي، التي تحدث ثورة في التحقيقات الدولية في الجرائم السيبرانية.

وفي جلسة بعنوان «إلهام الجيل القادم من النساء في مجال الشرطة»، تحدثت كاثي لانير، الرئيسة السابقة لشرطة العاصمة، واشنطن دي سي، الولايات المتحدة الأمريكية، عن خبرتها وعملها كونها امرأة في القطاع الشرطي.

وقالت «لقد أمضيت ما يقرب من ثلاثة عقود في العمل في إنفاذ القانون في واشنطن العاصمة، وصعدت في الرتب حتى أصبحت أول امرأة تقود إدارة شرطة العاصمة في واشنطن العاصمة في تاريخها الممتد لـ150 عاماً».

أمن المتفجرات

شهد اللواء عبدالله علي الغيثي، مساعد القائد العام لشؤون العمليات بشرطة دبي، انطلاق فعاليات منتدى أمن المتفجرات، والذي يجمع الخبراء العالميين ومتخصصي التعامل مع المتفجرات والمبتكرين في مجال التكنولوجيا، لمواجهة التهديدات المتطورة للمتفجرات والعبوات الناسفة، وتعزيز التعاون وتشكيل مستقبل الأمن.

كما نظم مجلس القضاء الشرطي في شرطة دبي جلسة حوارية استراتيجية بحضور المختصين في مجال مجالس التأديب العسكرية على مستوى الدولة.

وكانت الجلسة على جزأين، الأول استعرض بعض التجارب والممارسات العالمية ذات الصلة بمشاركة خبراء ومتحدثين من ضيوف القمة الشرطية، في حين تضمن الجزء الثاني جلسة عصف ذهني خاصة بالمجالس العسكرية من أجل مواجهة التحديات التي تواجه الأجهزة الأمنية.

مختبر «الشرطة 5.0»

كما استضافت شرطة دبي على هامش القمة الشرطية العالمية مختبر «الشرطة 5.0» الاستشرافي مشاركة أكثر من 70 من أبرز الخبراء والقادة العالميين والمبتكرين في مجال العمل الشرطي وصناع السياسات الأمنية، بهدف رسم مستقبل مبتكر للعمل الشرطي في ظل التحولات العالمية المتسارعة.

كما شهدت القمة الشرطية العالمية تنظيم «مؤتمر جامعة نيويورك»، والذي تضمن نقاشات معمقة جمعت بين الخبراء الأكاديميين والمتخصصين في إنفاذ القانون، حول العلاقة المتطورة بين الجريمة والتكنولوجيا والتنظيم الدولي.