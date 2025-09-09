الحملة الوطنية للأمن والسلامة تختتم فعالياتها

اختتمت فعاليات النسخة السادسة من الحملة الوطنية للأمن والسلامة في محطات الوقود لعام 2025، التي نظمتها اللجنة المشتركة للأمن والسلامة برئاسة وزارة الطاقة والبنية التحتية، بالتعاون مع القيادة العامة للدفاع المدني في وزارة الداخلية، وشركة بترول أبوظبي الوطنية للتوزيع (أدنوك للتوزيع)، وشركة الإمارات العامة للبترول (إمارات)، وشركة بترول الإمارات الوطنية (إينوك).

وانطلقت الحملة في 17 يوليو الماضي، بالتزامن مع مناسبة «يوم السلامة في محطات الوقود» الذي يصادف 17 يوليو من كل عام، تحت شعار «السلامة التزام وليست اختياراً»، في رسالة أكدت أهمية ترسيخ السلوكيات الوقائية والإجراءات الصحيحة داخل محطات الوقود.

وشهدت الحملة - على مدار أسابيعها الستة - تفاعلاً واسعاً من مختلف فئات المجتمع، وأسهمت بشكل ملموس في رفع مستوى الوعي العام والالتزام بالتعليمات والإرشادات، الأمر الذي يعكس أهميتها في نشر ثقافة السلامة وترسيخ الممارسات السليمة داخل محطات الوقود.

واختُتمت الحملة بتحقيق نتائج ملموسة تمثلت في وصول نسبة الوعي لدى الجمهور إلى ما يزيد على 98 % وفقاً لبيانات الاستبيانات الميدانية والرقمية، حيث شملت الرسائل التوعوية مختلف شرائح المجتمع من مواطنين ومقيمين، ومن جنسيات متعددة، كما تنوعت البرامج التوعوية بين أنشطة ميدانية مباشرة وحملات إعلامية مبتكرة عبر المنصات الرقمية، ما أسهم في تفاعل واسع ومؤثر مع الجمهور.

بدوره، أكد المهندس شريف العلماء، وكيل وزارة الطاقة والبنية التحتية لشؤون الطاقة والبترول، أن الحملة أثبتت خلال ست سنوات متواصلة أنها منصة فاعلة لإحداث تحول إيجابي في سلوكيات المجتمع والارتقاء بمستوى التزام الأفراد بالتعليمات والإرشادات.