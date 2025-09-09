«قيادات الطاقة» يتعرفون إلى تجارب الإمارات

نظم مكتب التبادل المعرفي الحكومي بوزارة شؤون مجلس الوزراء، سلسلة زيارات لمنتسبي «البرنامج الدولي لقيادات الطاقة»، للتعرف إلى أفضل التجارب والممارسات في مجال الطاقة في الإمارات، وذلك في إطار برنامج تخصصي، لتمكينهم وتزويدهم بالمهارات والخبرات لقيادة القطاعات الحيوية في الطاقة.

وهدف البرنامج إلى تعزيز قدرات قيادات الطاقة، وتزويدها بأفضل المهارات التخصصية، من خلال تطوير الإمكانات القيادية والإدارية، ومشاركتهم قصص النجاح والنماذج الريادية الإماراتية في مجالات الطاقة والعمل والتحديث والتطوير الحكومي. وضم البرنامج، الذي أشرف على تنفيذه خبراء من حكومة الإمارات، وشمل زيارات معرفية لجهات حكومية وشركات رائدة.

وورشاً، ومقابلات مع 30 خبيراً إماراتياً، و30 منتسباً من رؤساء وقيادات الطاقة من 19 دولة. وتضمن البرنامج محاور عدة، أبرزها استراتيجيات قطاعات الطاقة، والعمل والتحديث والتطوير في حكومة دولة الإمارات، والتكامل والتعاون والشراكات بين مختلف الجهات في قطاع الطاقة.

وشملت سلسلة الزيارات المعرفية للمنتسبين جهات عدة، من ضمنها وزارة شؤون مجلس الوزراء، ووزارة الطاقة والبنية التحتية، والهيئة الاتحادية للرقابة النووية، وصندوق أبوظبي للتنمية، وشركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك)، ومصدر، ومبادلة طاقة، وشركة إمباور دبي، والوكالة الدولية للطاقة المتجددة (أرينا).

وأكد عبد الله ناصر لوتاه مساعد وزير شؤون مجلس الوزراء للتنافسية والتبادل المعرفي، أن دولة الإمارات من الدول الرائدة عالمياً في مجال الطاقة، وأنها تواصل ترسيخ مكانتها، من خلال تحقيق إنجازات متقدمة في إدارة الموارد، وتعزيز جاهزيتها لمستقبل هذا القطاع الحيوي المترابط عالمياً.

مشيراً إلى أهمية التبادل المعرفي بين الحكومات في تحسين كفاءة العمل الحكومي، وصياغة مستقبل مزدهر للمجتمعات، ولافتاً إلى أن البرنامج الدولي لقيادات الطاقة، يمثل منصة نوعية للاطلاع على الاستراتيجيات والتوجهات المستقبلية في القطاع، إلى جانب إثراء خبرات المنتسبين، من خلال التعرف إلى تجربة الإمارات ونموذجها المتفرد.