محطات براكة تنتج 120 تيراواط من الكهرباء النظيفة

احتفت “شركة الإمارات للطاقة النووية” اليوم بمرور عام على التشغيل الكامل لجميع محطات براكة للطاقة النووية، التي تقوم مفاعلاتها الأربعة من طراز APR 1400 بتوفير 25% من احتياجات دولة الإمارات من الكهرباء من دون انبعاثات كربونية، لتواصل مساهمتها المحورية في توفير كهرباء الحمل الأساسي النظيفة، وضمان أمن الطاقة واستدامتها.

وخلال الإثنى عشر شهراً الماضية، أنتجت محطات براكة 40 تيراواط في الساعة من الكهرباء النظيفة والتي وفّرت طاقة موثوقة وعلى مدار الساعة للمنازل وقطاعات الأعمال وقطاعات التكنولوجيا في الدولة، بينما انتجت المحطات أكثر من 120 تيراواط منذ تشغيل المحطة الأولى وحتى الآن، وهو ما يعادل الطلب على الكهرباء في مدينة نيويورك.

وتواصل المحطات قيادة جهود خفض البصمة الكربونية كونها أكبر مصدر للطاقة النظيفة في المنطقة وإلى جانب توفير ما يكفي من الكهرباء النظيفة لأكثر من 574 ألف منزل في دولة الإمارات، تقوم محطات براكة بدور ريادي في مسيرة انتقال الدولة لمصادر الطاقة النظيفة، من خلال الحد من 22.4 مليون طن من الانبعاثات الكربونية سنوياً.

وتمكنت المحطات من الحد مما يصل إلى 58 مليون طن من الانبعاثات الكربونية، منذ تشغيل المحطة الأولى وحتى الآن، وهو مايعادل إزالة نحو 12 مليون سيارة من الطرق.

وأصبحت محطات براكة نموذجاً عالمياً كأحد أكثر مشاريع الطاقة النووية الجديدة كفاءة وإنجازاً ضمن الجدول الزمني والتكلفة المناسبة في التاريخ الحديث، وأثبتت أن مشاريع الطاقة النووية السلمية الضخمة يمكن تطويرها بأمان وكفاءة وشفافية، مع خفض التكاليف والوقت والعمالة بنسبة 40% بين المحطتين الأولى والرابعة.

وبهذه المناسبة، قال سعادة محمد الحمادي، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لشركة الإمارات للطاقة النووية، إنه بعد عام من التشغيل الكامل لمحطات براكة الأربع للطاقة النووية، تم توفير طاقة نظيفة وموثوقة على مدار الساعة وتحقق هذا الإنجاز بفضل الرؤية طويلة المدى للقيادة الرشيدة، إلى جانب الاستثمار المستدام، وكفاءة الفرق التي تعمل وفقًا لأعلى المعايير.

وأضاف الحمادي، أن الشركة تبني على هذا الإنجاز من خلال استثمار الخبرات عبر شراكات دولية، لمساعدة الدول والشركات الأخرى على إدراك الدور المحوري للطاقة النووية السلمية في تلبية الطلب المتزايد على الكهرباء وخلال السنوات الخمس الماضية، أضافت الإمارات أكبر قدر من نصيب الفرد من الكهرباء النظيفة مقارنة بأي دولة أخرى في العالم، و75% من هذه الكهرباء المضافة أنتجتها محطات براكة، كما تقوم المحطات بدور أساسي في مساعدة الشركات الإماراتية على خفض الانبعاثات الكربونية، من خلال توفير 85% من الكهرباء النظيفة اللازمة لشهادات الطاقة النظيفة في أبوظبي، وتقوم شركات مثل "أدنوك"، و"إم ستيل"، و"الإمارات العالمية للألمنيوم" بشرائها لتوثيق منتجاتها على أنها منخفضة الانبعاثات الكربونية، ويشمل ذلك شحنة الألمنيوم منخفضة الانبعاثات الكربونية الأولى التي أنتجتها “الإمارات العالمية للألمنيوم”في الآونة الأخيرة تحت اسم"مينيمال".

وأكد أن المحطات أسهمت في تطوير كفاءات وخبرات إماراتية كبيرة في قطاع الطاقة النووية وشارك أكثر من 2,000 إماراتي في تطوير وتشغيل المحطات منذ بداية تطويرها بالتعاون مع خبراء دوليين.