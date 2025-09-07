حميد النعيمي.. مسيرة رائدة في النهضة والعطاء الإنساني

قائد حكيم ووالد رحيم معطاء للجميع

نحتفي بوالد وقائد فذ رفع راية النجاح وأوقد مشعل التميز

أكد سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، ولي عهد عجمان رئيس المجلس التنفيذي، أن مرور 44 عاماً على تولي صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي، عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، مقاليد الحكم في الإمارة مناسبة نستذكر فيها سيرة قائد جمع في شخصه سمات القيادة والحكمة والرؤية، فكان أباً راعياً ومعلماً ملهماً، وقدم نموذجاً فريداً في الحكم يرتكز على القيم وينحاز للإنسان.

وأكد سمو ولي عهد عجمان أن السادس من سبتمبر يوم خالد في ذاكرة إماراتنا ووطننا، نستحضر فيه مسيرة رجل دولة استثنائي، وهب حياته ووقته وجهده لخدمة الإمارات وعجمان وأبناء هذا الوطن الغالي، فسجل على مدى أكثر من أربعة عقود صفحات مضيئة من البذل والعطاء والنهضة والريادة.

وأضاف سموه: «لقد آمن صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي منذ البدايات بالاتحاد، وعمل مخلصاً لتعزيز أركانه وصون إرث مؤسسيه، وسار جنباً إلى جنب مع إخوانه حكام الإمارات، تحت راية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله».

وأشار سموه إلى أن العقود الأربعة الماضية شكلت مسيرة حافلة بالمنجزات قامت على أسس متينة من التنمية والحداثة، فارتقت الإمارة في عهده إلى مصاف المراكز الاستثمارية والسياحية والتعليمية البارزة، بفضل رؤى استراتيجية واضحة، ومبادرات رائدة، ورعاية شاملة للمواطن في صحته وتعليمه ومعيشته واستقراره الأسري ورفاهيته، وجاءت «رؤية عجمان 2030» امتداداً عملياً لهذا النهج، ترسم تنمية متوازنة قوامها الاستدامة والشمول ورشاقة الحكومة واستباق المستقبل، وتترجم شراكة المجتمع في صناعة القرار.

وقال سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي إن صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي استطاع بحكمته وتواضعه وقربه من الناس أن يصنع بيئة ملهمة تحفز على المبادرة، وتطلق طاقات فئات المجتمع كافة، فغرس في نفوس الجميع روح التكاتف والتعاون والتعاضد، ما أسهم في تحويل عجمان إلى إمارة جاذبة للسكان والزوار والمستثمرين، وواحة للعيش الكريم، ونموذج يحتذى في تماسك الأسرة والمجتمع.

واختتم سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي كلمته قائلاً: «في هذه الذكرى العزيزة، نرفع أكف الشكر والامتنان لصاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي، ونجدد العهد على خدمة عجمان ودولة الإمارات، وأن يبقى الإنسان مقصدنا الأول، سائلين الله أن يحفظ بلادنا ويديم أمنها واستقرارها ويحفظ قيادتنا ويديم نجاحاتها وإنجازاتها، ويحفظ شعبنا ويبقيه سنداً وعضداً لقيادته».

ورفع الشيخ أحمد بن حميد النعيمي، ممثل صاحب السمو حاكم عجمان للشؤون الإدارية والمالية رئيس دائرة المالية في عجمان، أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى مقام صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي، عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، بمناسبة مرور 44 عاماً على تولي سموه مقاليد الحكم في الإمارة.

وقال الشيخ أحمد بن حميد النعيمي في كلمة بهذه المناسبة: «كرس صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي على مدار 44 عاماً حياته للنهوض بإمارة عجمان وتعزيز ازدهارها، مستلهماً من روح الاتحاد التي أرساها الآباء المؤسسون، حيث أولى سموه اهتماماً بالإنسان باعتباره محور التنمية وغايتها، وعمل على توفير مقومات الحياة الكريمة سواء للمواطن أو للمقيم».

وأكد الشيخ عبدالعزيز بن حميد النعيمي، رئيس دائرة التنمية السياحية في عجمان، أن مرور 44 عاماً على تولي صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي، عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، مقاليد الحكم، يمثل مناسبة وطنية عزيزة نستحضر فيها مسيرة حافلة بالإنجازات والتنمية الشاملة.

وقال الشيخ عبدالعزيز بن حميد النعيمي: «يقود صاحب السمو حاكم عجمان الإمارة برؤية القائد الملهم، فارتقت في ظل توجيهاته الحكيمة إلى مصاف المدن الكبرى، وحققت نمواً شاملاً في مختلف المجالات، حتى غدت الإمارة بيئة جاذبة للاستثمار ومقصداً للسياحة، ومكاناً يوفر مقومات الحياة الكريمة لأبنائها والمقيمين على أرضها».

وأكد الشيخ راشد بن حميد النعيمي، رئيس دائرة البلدية والتخطيط في عجمان، أن السادس من سبتمبر من كل عام سيبقى شاهداً على محطة تاريخية نستذكر فيها بفخر واعتزاز ذكرى تولي صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي، عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، مقاليد الحكم في الإمارة، لتنطلق معها مسيرة البناء والنماء، ويترسخ نموذج القائد الحكيم والأب الرحيم، ورمز البذل والخير والعطاء في مختلف المجالات.

وقال الشيخ راشد بن حميد النعيمي، في كلمة بمناسبة مرور 44 عاماً على تولي صاحب السمو حاكم عجمان مقاليد الحكم، إن سموه يمثل رمزاً للرؤية الثاقبة والقيادة الحكيمة التي امتدت لأكثر من أربعة عقود، قاد خلالها عجمان من مرحلة البناء والتأسيس لآفاق التميز والتطور، إلى أن أصبحت الإمارة اليوم نموذجاً رائداً في التخطيط الحضري المستدام، والخدمات الحكومية الذكية، والبنية التحتية المتقدمة، إضافة إلى نهضة شاملة في مختلف القطاعات.

وتقدَّم الشيخ حميد بن عمار بن حميد النعيمي، عضو المجلس التنفيذي لإمارة عجمان، بخالص التهاني والتبريكات إلى صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي، عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، بمناسبة مرور 44 عاماً على تولي سموه مقاليد الحكم في الإمارة، في مسيرة استثنائية قاد خلالها عجمان إلى مصاف المدن العصرية المتميزة في شتى ميادين الحياة.

وقال الشيخ حميد بن عمار بن حميد النعيمي، في كلمة بهذه المناسبة: «يوم السادس من سبتمبر شكل منعطفاً تاريخياً وقفزة نوعية لإمارة عجمان، وفيه نحتفي بوالد وقائد فذ رفع راية النجاح، وأوقد مشعل التميز بطموح لامحدود وعزيمة لا تلين، وقاد دفة إمارة عجمان في مسيرة النهضة الشاملة إلى أن أصبحت وجهة بارزة وبيئة آمنة للاستثمار والسياحة».

وأضاف: «هذا اليوم مناسبة للتعبير مجدداً عن جزيل الشكر وخالص التقدير والافتخار بالعطاء السخي لصاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي، في خدمة دولة الإمارات عموماً، وإمارة عجمان خصوصاً، عبر مسيرة عنوانها البذل والتضحية، تكللت بقطف ثمار النجاح على مختلف الأصعدة، وعززت المكانة العالمية لإمارة عجمان».

وقال الشيخ راشد بن عمار بن حميد النعيمي رئيس دائرة عجمان الرقمية نحتفي اليوم بذكرى عزيزة وغالية على قلوبنا جميعاً، وهي مرور 44 عاماً على تولي صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم عجمان مقاليد الحكم في الإمارة.

وأضاف إن هذه السنوات شاهدة على مسيرة تنموية شاملة أرسى سموه دعائمها، وجعل من عجمان نموذجاً للتطور العمراني والاقتصادي والاجتماعي والرقمي، في ظل رؤية واضحة تستند إلى قيم الاتحاد ونهج الآباء المؤسسين.

وقال الشيخ راشد بن عمار بن حميد النعيمي «قاد سموه عجمان بحكمة ورؤية ثاقبة نحو آفاق واسعة من التقدم والازدهار والتنمية، وشملت إنجازات سموه جميع القطاعات، من التعليم والبنية التحتية والاقتصاد وشؤون المواطنين، وصولاً إلى التحول الرقمي والخدمات الذكية التي جعلت الإمارة في مصاف المدن العصرية المتطورة».