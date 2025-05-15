حمدان بن زايد يشيد بجهود دائرة تنمية المجتمع في تحسين جودة الحياة

استقبل سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل حاكم أبوظبي في منطقة الظفرة، في قصر النخيل بأبوظبي، وفداً من دائرة تنمية المجتمع، برئاسة معالي الدكتور مغير خميس الخييلي، رئيس الدائرة، وذلك في إطار متابعة سموه للجهود الحكومية المبذولة لتعزيز التنمية الاجتماعية، وجودة الحياة في إمارة أبوظبي.

وخلال اللقاء اطلع سموه على أبرز المبادرات والمشاريع التي تنفذها الدائرة في منطقة الظفرة، في مجال دعم الأسرة، وتمكين الفئات المجتمعية، وتعزيز التماسك والتلاحم الاجتماعي. وأشاد سموه بدور الدائرة في تطوير السياسات الاجتماعية، وتنفيذ البرامج الهادفة إلى تحسين جودة الحياة، وتحقيق التنمية المستدامة للمجتمع.

كما اطلع سموه على مستجدات تفعيل دور الرعاية الأسرية، وما تحقق من إنجازات في إطار تعزيز بيئة آمنة وداعمة للأطفال واليافعين، إضافة إلى شرح حول تطورات برنامج «نمو»، الذي يهدف إلى تعزيز استقرار الأسرة الإماراتية وتماسكها، وبما يتماشى مع رؤية القيادة الحكيمة تجاه تحقيق تنمية اجتماعية مستدامة، وضمان جودة الحياة للمواطنين.

واستعرض اللقاء أحدث المستجدات في مبادرة «مديم»، التي تندرج ضمن استراتيجية أبوظبي لجودة حياة الأسرة، حيث شهد مشروع البرنامج إقبالاً متزايداً من الشباب الإماراتيين المقبلين على الزواج، ما يعكس تنامي الوعي المجتمعي بأهمية اعتماد أسلوب حياة متوازن وبسيط.

وتهدف المبادرة إلى بناء أسر مستقرة وسعيدة ومسلحة بالمعرفة والمهارات، من خلال حزم من الخدمات، التي تستهدف كلاً من الشباب، والمقبلين على الزواج، والمتزوجين حديثاً، والأسر والآباء، بما يسهم في تذليل كل الصعاب، التي قد تواجه المقبلين على الزواج، وتقليل الأعباء المالية عن كاهلهم.

وبالتالي تعزيز التماسك والاستقرار الأسري وترسيخ الترابط المجتمعي. من جانبهم عبر وفد دائرة تنمية المجتمع عن شكرهم وتقديرهم لسموه على دعمه المتواصل لجهود التنمية المجتمعية، مؤكدين التزامهم بمواصلة العمل من أجل الارتقاء بالخدمات والمبادرات الاجتماعية في منطقة الظفرة، وفي إمارة أبوظبي عامة.