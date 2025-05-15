طحنون بن زايد يبحث مع رئيس «ألفابت» تعزيز التعاون في الأمن السيبراني والتعليم

أكد سمو الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان، نائب حاكم إمارة أبوظبي مستشار الأمن الوطني، أن أبوظبي تستهدف أن تكون أول حكومة تعتمد بالكامل على الذكاء الاصطناعي في 2027.

مشيراً إلى خطط الإمارة في هذا المجال في إطار التزام دولة الإمارات بالريادة العالمية في مجالات الأمن السيبراني والتعليم. جاء ذلك خلال لقائه أمس روث بورات، الرئيس والمدير التنفيذي للاستثمار في «ألفابت» و«جوجل».

وقال سموه في تدوينة عبر منصة «إكس»: «ناقشت مع روث بورات، الرئيس والمدير التنفيذي للاستثمار في «ألفابت» و«جوجل»، آفاق الذكاء الاصطناعي وتطبيقاته المتقدمة، بما يعزز رؤيتنا المشتركة لمستقبل قائم على التكنولوجيا المسؤولة والتحول الرقمي، ويلبّي في الوقت نفسه احتياجات البنية التحتية الحاسوبية».

وأضاف سموه: «كما استعرضنا فرص التعاون الواعدة التي تسهم في تعزيز الاستثمار والابتكار لتحقيق التنمية المستدامة وجودة الحياة، إضافة إلى خطط أبوظبي لتكون أول حكومة تعتمد بالكامل على الذكاء الاصطناعي بحلول عام 2027، وذلك في إطار التزام دولة الإمارات بالريادة العالمية في مجالات الأمن السيبراني والتعليم».