16 مشروعاً للكادر التمريضي في «سباق التميز» تسهم بتحسين تجربة المريض

نظمت مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية فعالية خاصة، بمناسبة اليوم العالمي للتمريض، الذي يقام هذا العام تحت شعار «ممرضونا هم مستقبلنا، الاهتمام بالكادر التمريضي يعزز قوة الاقتصاد ويدعم ازدهاره»، بمشاركة واسعة من الكوادر التمريضية العاملة في منشآت المؤسسة.

وشهدت الفعالية تنافساً مهنياً بين 16 مشروعاً رائداً، قدمتها كفاءات تمريضية من مختلف منشآت المؤسسة، ضمن فعالية «سباق التميز للكوادر التمريضية».

وقال الدكتور عصام الزرعوني، المدير التنفيذي لقطاع الخدمات الطبية بالإنابة في المؤسسة، إن «سباق التميز» يرسخ بيئة داعمة للإبداع، والمساهمة الفاعلة في تحسين تجربة المريض.

وأشارت الدكتورة سمية البلوشي، مدير إدارة التمريض في المؤسسة، إلى أن مشاركات هذا العام تعكس نجاح منظومة التطوير المهني للكوادر التمريضية، التي تطبقها المؤسسة في مختلف منشآتها.

واختتمت الفعالية بالإعلان عن المشاريع الفائزة بالمراكز الثلاثة الأولى،وجاء في مقدمتها مشروع مستشفى الأمل للصحة النفسية التابع للمؤسسة بعنوان «نحو بيئة علاجية آمنة ومتعاطفة بلا قيود».أما المركز الثاني فكان من نصيب مستشفى الكويت بدبي التابع للمؤسسة عن مشروعه الوقائي «FALL T.I.P.S».

والذي صمم خصيصاً لتفادي حوادث السقوط في قسم الباطنية. بينما حاز مشروع «المسار السريع» لحالات المستوى الرابع والخامس في قسم الطوارئ بمستشفى كلباء التابع للمؤسسة على المركز الثالث.