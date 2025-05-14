سلطان القاسمي: الهوية أساس تكوين المجتمع.. وحفظ التراث واجب علينا

وأوضح سموه أن كلمة «الزبارة» في اللغة العربية تعني «البناء»، فالأحجار المصفوفة فوق بعضها تسمى «زبارة». ودعا سموه أبناءه إلى رد الجميل للوطن، والالتزام بمسؤولياتهم الدينية والمجتمعية والوطنية، والابتعاد عن المهاترات على وسائل التواصل الاجتماعي.
لذا أود أن أوضح أن معنى كلمة الزبارة في اللغة العربية هو «البناء»؛ فالأحجار المصفوفة فوق بعضها تسمى «زبارة»، وعلى سبيل المثال جملة «زبر البئر» تعني أنه وضع الحجر بداخلها.
وذلك لن يتحقق إلا بالممارسة التي سيشاهدها الأطفال، ويكتسبون هم أيضاً هذه المعرفة، فهذه الممارسة «عملية تثقيفية»، والهوية هي أساس تكوين المجتمع، والمجتمع بدون هوية ليس له جذور، وبإذن الله سنصل إلى مرحلة سيكون كل فرد فيها مسؤولاً عن حماية مجتمعه، بداية من الحفاظ على نظافة البيئة والدفاع عنها.
وكذلك بحماية المجتمع من القيل والقال والموبقات والمنكرات وأي شيء دخيل عليه، ومسؤولية الفرد تبدأ من منزله وتمتد إلى الحي الذي يقطن فيه حتى تصل إلى البلد والوطن.