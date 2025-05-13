20 ألف مواطن يستهدفهم معرض الخدمة الوطنية والاحتياطية للتوظيف

البيان و«وام»

افتتح اللواء ركن طيار إسحاق صالح محمد البلوشي، مساعد رئيس الأركان للقدرات المشتركة بوزارة الدفاع، النسخة الثامنة من معرض الخدمة الوطنية والاحتياطية للتوظيف، التي تستمر لغاية 14 مايو الجاري في مركز دبي للمعارض «DEC» بمدينة إكسبو دبي.

ويضم معرض الخدمة الوطنية والاحتياطية للتوظيف في نسخته الثامنة هذا العام أكثر من 80 جهة من القطاعين الحكومي والخاص، تمثل نحو 30 قطاعاً متنوعاً، وتسعى هذه الجهات إلى دعم وتشجيع أكثر من 20000 مواطن ومواطنة لتحقيق النجاح المهني والمساهمة في مسيرة التنمية الوطنية.

وقال مساعد رئيس الأركان للقدرات المشتركة: يشكل معرض الخدمة الوطنية والاحتياطية للتوظيف في نسخته الثامنة منصة وطنية رائدة تعكس مدى التزام مؤسسات الدولة بتمكين خريجي الخدمة الوطنية ودمجهم في سوق العمل، بما يسهم في تعزيز قدرات الكوادر الوطنية وتنمية رأس المال البشري.

وأعلنت القيادة العامة لشرطة دبي عن طرح 514 وظيفية لمجندي الخدمة الوطنية والاحتياطية، خلال المعرض. وأوضح اللواء الدكتور صالح عبدالله مراد، مدير الإدارة العامة للموارد البشرية، أن الإعلان عن هذا العدد من الوظائف يأتي في إطار حرص القيادة العامة لشرطة دبي على استقطاب الكفاءات الشابة، لتحقيق التطلعات المستقبلية خاصة في ظل التطور السريع الذي يشهده العالم في مختلف المجالات، خصوصاً في مجال الذكاء الاصطناعي الذي سيلعب دوراً مهماً في العمل الشرطي، ويسهم في تعزيز منظومة الأمن والأمان في المجتمع.

وأكد العقيد حمد بن دعفوس، مدير إدارة الاختيار والتوظيف في الإدارة العامة للموارد البشرية، أن الوظائف المطروحة ستنقسم إلى قسمين، أحدهما للجامعيين والآخر لصف الضباط.

مبيناً أن الوظائف الجامعية يبلغ عددها 53 وظيفة متنوعة في تخصص الهندسة، ومساعد عام بيانات، وأخصائي نُظم تشغيل، وتنفيذي تواصل اجتماعي. أما بخصوص وظائف صف الضباط، فأوضح العقيد بن دعفوس أن هذه الوظائف يبلغ عددها 461 وظيفة، وتهدف إلى رفد القطاعات الشرطية بالكوادر الشابة.

من جهة أخرى تشارك جمارك دبي في فعاليات معرض الخدمة الوطنية للتوظيف 2025، الذي يقام في مركز دبي للمعارض بمدينة إكسبو دبي من 12 إلى 14 مايو الجاري، بهدف استقطاب مجندي وخريجي الخدمة الوطنية وتمكينهم من الانضمام إلى برامج تدريبية ومنح دراسية نوعية.

وتأتي مشاركة جمارك دبي في المعرض لتسليط الضوء على برنامجها المتميز «مسار 33»، الذي يشمل ثلاث مبادرات رئيسية لتأهيل الكوادر الوطنية وتوفير مسارات واعدة في القطاعين الحكومي والخاص.

وقال محمد الغفاري، المدير التنفيذي لقطاع الموارد البشرية في جمارك دبي: مشاركتنا في معرض الخدمة الوطنية للتوظيف تأتي تأكيداً لالتزام جمارك دبي بدعم مستهدفات التوطين عبر تقديم برامج تدريبية تخصصية وفق أفضل المعايير العالمية.