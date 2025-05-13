تحت رعاية محمد بن راشد ..انطلاق أعمال القمة الشرطية العالمية بمشاركة 300 متحدث من 110 دول

تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، تنطلق، اليوم، أعمال النسخة الرابعة من «القمة الشرطية العالمية»، التي تستمر فعالياتها لغاية 15 الجاري في مركز دبي التجاري العالمي، بمشاركة 110 قادة شرطة، وأكثر من 300 متحدث من نخبة من صُنّاع القرار والقيادات الأمنية وخبراء التكنولوجيا من 110 دول.

وتنظم القيادة العامة لشرطة دبي، بالشراكة مع «دي إكس بي لايف»، القمة الشرطية العالمية 2025 التي تشكّل منصّة حيويّة تجمع أجهزة إنفاذ القانون من مختلف أنحاء العالم.

وتنعقد القمة هذا العام تحت شعار «تصميم المستقبل القادم من العمل الشرطي»، لتشكّل منصّة استراتيجية لبحث مستقبل العمل الشرطي في ظل التطوّرات التقنيّة والتحديّات الراهنة والجرائم العابرة للحدود، وذلك عبر سلسلة من الجلسات التفاعلية والمؤتمرات المتخصصة التي تجمع أكثر من 300 متحدث عالمي.

جهود

وتسلط القمة الضوء على الجهود الدوليّة لمكافحة الجريمة المنظمة، حيث يشارك مسؤولون من مكتب التحقيقات الفيدرالي «FBI» وخبراء دوليون في مناقشة تحديات الاتجار بالبشر وتهريب الأطفال، فيما تستعرض متحدثات من المملكة المتحدة تجاربهن في التصدي لجرائم العصابات.

وفي إطار مواكبة التحول الرقمي في القطاع الأمني، يقدّم اللواء خالد الرزوقي من شرطة دبي عرضاً رئيسياً حول استراتيجية دبي للذكاء الاصطناعي.

فيما يتحدث الدكتور محمد الكويتي، رئيس الأمن السيبراني لحكومة دولة الإمارات، عن سبل حماية الأنظمة الرقمية من التهديدات المتزايدة، كما يشارك خبراء من مكتب التحقيقات الفيدرالي في الولايات المتحدة وخبراء في الأمن السيبراني من نيجيريا في جلسة حوارية تسلّط الضوء على الجرائم السيبرانية العابرة للحدود.

تحديّات

وتتناول القمة التحديّات المرتبطة بجرائم غسل الأموال والتمويل غير المشروع، بمشاركة الدكتور مروان الزرعوني من دبي، ومختصين من شرطة فيتنام وقبرص.

فيما تركز جلسات اليوم الثاني على سُبل التعاون في إدارة الحدود ومكافحة التهريب بالتعاون مع قيادات من كندا بلجيكا وسنغافورة. ويناقش الخبراء العديد من القضايا الراهنة والملحة فيفي مجال مكافحة المخدرات، إلى جانب عرض بيانات وإحصاءات من الأمم المتحدة حول الاتجار غير المشروع بالمخدّرات.

تمكين

وتختتم القمة فعالياتها بجلسات تركّز على تمكين الجيل القادم من الكوادر الشرطية، وتعزيز دور المرأة في هذا القطاع، بمشاركة شخصيات قيادية من مكتب التحقيقات الفيدرالي، وخبيرات في الأمن من مختلف الدول.

دعم

وتحظى القمة بدعم من منظّمات دوليّة مثل الجمعية الدولية لقادة الشرطة، ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، ومكتب الشرطة التابع للاتحاد الأوروبي «يوروبول».

وجهاز الشرطة الخليجية، وغيرها من المنظّمات الدوليّة، بالإضافة إلى عدد من الشركاء والرعاة الآخرين، الذين يعكسون التزاماً واضحاً بتطوير العمل في مجال إنفاذ القانون واستدامة أمن المجتمعات، بما في ذلك طيران الإمارات، الناقل الرسمي للقمة.

لقاءات

إلى ذلك استقبل معالي الفريق عبد الله خليفة المري القائد العام لشرطة دبي كلاً من مايك ديهيمي، المفوض لشرطة الخيالة الملكية الكندية، وإدوارد سيرنا لوزانو، المدير العام لشرطة التحقيقات في تشيلي، وروبرتو ريوس، مساعد رئيس الشرطة والضابط التنفيذي لقطاع الاستخبارات ومكافحة الإرهاب في شرطة نيويورك، وجو تشاو ياتم ينغ، مفوض شرطة هونغ كونغ لشؤون العمليات.

وذلك في نادي ضباط شرطة دبي. وتأتي هذه الاستقبالات ضمن سلسلة لقاءات مع مسؤولين وقادة شرطة مُشاركين في القمة الشرطية العالمية 2025. وتم خلال هذه اللقاءات بحث سبل تعزيز التعاون، ومناقشة المواضيع ذات الاهتمام المُشترك.

تعاون

وأكد معالي الفريق المري أن القيادة العامة لشرطة دبي ترحب بجميع القيادات الشرطية حول العالم، وتعرض معهم تجربتها وخبرتها في شتى المجالات، بهدف تبادل الخبرات وتعزيز التعاون والعلاقات الثنائية.

مشيراً إلى أن شرطة دبي خلال الفترة الماضية حرصت على إطلاق مشاريع ومبادرات نوعية، منها القمة الشرطية العالمية، وتحدي الإمارات للفرق التكتيكية، والدبلوم التخصصي للابتكار الشرطي والقيادات الدولية «PIL».

إضافة إلى منتدى الاحتيال، بهدف تعزيز التعاون بين أجهزة إنفاذ القانون حول العالم من خلال استقبالهم في تلك المبادرات واللقاءات وتبادل الخبرات معهم بما يعزز التعاون المشترك.

وتقدم الزائرون بجزيل الشكر والتقدير لمعالي الفريق عبدالله خليفة المري على حفاوة الاستقبال، مشيدين بالعلاقات الطيبة التي تجمع البلدين وما تتسم به من شمول وتطور على الأصعدة كافة.

مشيرين إلى المستوى والتقدم الأمني والشرطي في شرطة دبي ودولة الإمارات العربية المتحدة، والسمعة العالمية المرموقة التي تحظى بها الدولة في المجال الأمني والشرطي. وفي ختام اللقاءات، أهدى معالي القائد العام لشرطة دبي الوفود الزائرة درعاً تذكارية، مُتمنياً لهم النجاح والتوفيق.

عبدالله المري:

شرطة دبي ترحب بجميع القيادات الشرطية حول العالم وتعرض معهم تجربتها في شتى المجالات

القمة منصة استراتيجية لبحث مستقبل العمل الشرطي في ظل التطورات التقنية والجرائم العابرة للحدود

مناقشة تحديات الاتجار بالبشر وتهريب الأطفال